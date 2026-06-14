Самарское реготделение ЛДПР возглавил Александр Степанов

В пятницу, 12 июня, состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения ЛДПР.
На повестке собрания было обновление Координационного совета и избрание координатора.
Члены совета единогласно избрали Александра Степанова, многолетнего соратника партии и руководителя фракции ЛДПР в Самарской Губернской Думе.
Напомним, что с 2021 г. координатором реготделения партии ЛДПР был Владимир Кошелев. Месяц назад он подал документы для участия в праймериз "Единой России".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!