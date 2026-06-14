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Самарское реготделение ЛДПР возглавил Александр Степанов

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июня, состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения ЛДПР.

Фото: пресс-служба ЛДПР

На повестке собрания было обновление Координационного совета и избрание координатора.

Члены совета единогласно избрали Александра Степанова, многолетнего соратника партии и руководителя фракции ЛДПР в Самарской Губернской Думе.

Напомним, что с 2021 г. координатором реготделения партии ЛДПР был Владимир Кошелев. Месяц назад он подал документы для участия в праймериз "Единой России".

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