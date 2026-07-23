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В новую Народную программу "Единой России" поступило почти три млн предложений "Экопатриот" передал вторую партию дронов бойцам СВО "Работы идут по графику": в Тольятти "партдесант" проверил ход капремонта школ и детских садов: В "Единой России" поддержали проекты реабилитации ветеранов В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах

Партии Власть и политика

В новую Народную программу "Единой России" поступило почти три млн предложений

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая Народная программа "Единой России" будет отвечать на семь ключевых вызовов, стоящих перед Россией, и учитывать предложения жителей всех регионов. К настоящему моменту в партию поступило почти 3 млн инициатив — это больше, чем во время подготовки предыдущей программы в 2021 году. Сбор предложений продолжается.

Фото: er.ru

Обсуждение будущего документа прошло на заседании Экспертного совета партии, где были представлены предложения по поддержке участников СВО, развитию оборонно-промышленного комплекса, модернизации системы здравоохранения, укреплению транспортного и логистического суверенитета, подготовке кадров, сохранению культурного наследия и совершенствованию городской среды.

Одним из главных запросов граждан остается развитие территорий. В партии отмечают, что особое внимание необходимо уделить малым городам и улучшению качества жизни людей независимо от места проживания. Акцент делается на обновление социальной инфраструктуры, повышение доступности общественного транспорта для пенсионеров и маломобильных групп, модернизацию крупнейших вокзалов и привокзальных площадей.

"Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни", — отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Важным направлением программы станет развитие здравоохранения. Среди предложений — расширение системы первичной медицинской помощи, строительство ФАПов и амбулаторий, развитие профилактической медицины, подготовка врачей общей практики, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также совершенствование системы реабилитации.

Еще один блок связан с обеспечением безопасности страны и поддержкой участников специальной военной операции и их семей. В программу предлагается включить меры помощи ветеранам боевых действий, развитию оборонного производства, выполнению государственного оборонного заказа и совершенствованию технологий защиты критически важных объектов.

Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что уже сегодня можно увидеть основные принципы будущей программы.

"Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления", — сказал он.

В "Единой России" отмечают, что итоговая версия Народной программы будет сформирована с учетом всех поступивших инициатив. Работа над документом продолжается.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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