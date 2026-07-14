"Возможности вместо запретов": "Новые люди" представили кандидатов на сентябрьских выборах и рассказали о программе

В Самарской области в сентябре пройдут выборы в Государственную и губернскую думы. Накануне своих кандидатов и программу представила партия "Новые люди". На встрече также вручили партийные билеты новым членам команды.

Руководитель регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области, депутат губернской думы Роман Маркаров отметил, что сегодня запрос общества - не на политические потрясения, а на последовательное развитие.

"Россия уже слишком дорого заплатила за революции. Люди не хотят потрясений. Они хотят, чтобы страна двигалась вперед, быстрее реагировала на запросы общества и работала для человека. Именно поэтому мы говорим об эволюции, при которой государство существует для людей, а не люди для государства", - сказал Роман Маркаров.

По его словам, в Самарской области партия выдвинула 58 кандидатов. Среди них 21 общественный деятель, 15 предпринимателей, 15 руководителей крупных организаций, четыре участника специальной военной операции, три профессиональных юриста. Средний возраст кандидатов - 36 лет.

"Мы пришли во власть не строить политическую карьеру. Мы пришли потому, что устали смотреть со стороны. Наши кандидаты - это люди, которые ежедневно принимают решения, создают рабочие места, руководят коллективами и отвечают за результат. Именно поэтому они знают, какие изменения действительно нужны людям", - подчеркнул Маркаров.

В ходе встречи участникам рассказали о федеральных проектах партии (среди которых программа молодежного предпринимательства "Я в деле", проект для старшего поколения "Жить по-новому"), а также о законодательных инициативах, уже реализованных при участии фракции "Новые люди".

"Мы убеждены, что государство должно создавать возможности, а не новые запреты. Современные технологии позволяют делать жизнь людей удобнее, и мы хотим, чтобы так же эффективно работали государственные сервисы, образование, медицина и другие сферы. Именно такую политику мы предлагаем жителям Самарской области", - отметил руководитель регионального отделения.

В завершение мероприятия новым членам партии вручили партийные билеты. Участники также обсудили предстоящую избирательную кампанию, региональные инициативы и дальнейшую работу команды "Новых людей" в Самарской области.