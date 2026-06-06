"Выбор сильных": юные журналисты и блогеры встретились с олимпийскими легендами

В Самаре при поддержке партпроекта "Единой России" "Выбор сильных"прошла детско-юношеская пресс-конференция. Под град вопросов юнкоров попали гости и организаторы международного турнира "Новая высота".

Главные гости сегодня — Герой России, председатель общественного совета партпроекта "Выбор сильных", трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, Никита Высоцкий. Ребята из "Молодежной редакции Самарской области", "Движения первых" и Центра креативных индустрий ждали этой встречи с нетерпением.

Карелин, Высоцкий, Искандарян, Круглова и Живайкин ответили на вопросы без галстуков, а иногда и без цензуры. Ребята специально приехали из Октябрьска, Кинеля, Новокуйбышевске, Волжского районов ради встречи с легендами российского спорта.

Прославленные олимпийцы: трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин, победитель Игр в Барселоне Мнацакан Искандарян, серебряный призер Олимпийских игр, сенатор Лариса Круглова, а также координатор партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области Александр Живайкин постарались честно ответить на вопросы, без назиданий и нравоучений.

15 молодых журналистов и блогеров получили редкую возможность: 45 минут живого, честного разговора с людьми, чьи имена вписаны в историю мирового спорта золотыми буквами. Ребятам было непросто, но взрослые и известные спортсмены боялись их не меньше. Но не прятались за общими фразами. Они спрашивали о детстве, страхах, поражениях и о том, как не сдаться, когда кажется, что все против тебя. Александра Карелина — которого все борцы за глаза любовно называют Сан Санычем — спросили, что бы он сказал самому себе в 15 лет.

"Главное, чтобы вы выросли хорошими людьми", — напутствовал будущих звезд журналистики актер и режиссер Никита Высоцкий. Он рассказал, что эти слова, сказанные когда-то его родителями, всегда были для него жизненным ориентиром. Чемпионы отвечали без пафоса, делились историями, которые не найдешь в официальных биографиях: о первых шагах в спорте, запретах родителей и детских страхах.

Школьники интересовались, какой титул вне ковра чемпионы ценят больше всего и просили дать напутствие тем, кто только мечтает о большом спорте.

"Эти дети смотрят на спорт не как на картинку. Они хотят понимать, из чего сделаны настоящие победы", — отметили почетные гости.

Один из юных интервьюеров, вдохновившись ответами, пообещал записаться в секцию греко-римской борьбы уже на следующей неделе, а девочки обещали начать делать зарядку каждый день.

Самая юная участница пресс-конференции Варвара Тюрина из "Движения первых" решилась задать сразу два вопроса -Никите Высоцкому и Александру Карелину.

"Такие встречи запоминаются на всю жизнь, — поделилась одна из участниц молодежной редакции. — Нам не читали лекцию. С нами просто поговорили чемпионы".

Как отметили гости, "у спорта и у хорошей журналистики одна природа — они требуют честности, труда и умения слушать". В финале встречи легенды спорта сделали общее фото с юнкорами, возможно, тоже будущими легендами.

Напомним, что детско-юношеская пресс-конференция стала частью программы Международного турнира "Новая высота", который прошел в эти выходные в Самаре уже в седьмой раз. Более 300 участников турнира из семи стран в течение трех дней боролись за победу. Мероприятия турнира прошли при поддержке партпроекта "Выбор сильных", "Карелин-Фонда" и ГК "ВолгаТрансСтрой".