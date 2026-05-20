Илья Сухих возглавил "Единую Россию" в Тольятти

На партийной конференции местного отделения "Единой России" новым секретарем избран глава города Илья Сухих.

В своем первом выступлении в новом качестве Илья Сухих поблагодарил коллег за доверие и обозначил приоритеты совместной работы: "Мне доверили право возглавить местное отделение "Единой России". Спасибо, коллеги, за принятое решение. Возможность реализовать себя в новом качестве — большая ответственность. Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие. Мы должны только вместе идти вперёд. Задач у нас много. Будем их решать".

Глава региона, секретарь самарского областного отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев особое внимание уделяет формированию Народной программы 2.0, и тольяттинское отделение включится в эту работу с максимальной отдачей.

Илья Сухих это направление обозначил как ключевое и стратегическое: "Одной из приоритетных своих задач вижу усиление работы по подготовке предложений в новую Народную программу, формирование которой идёт сейчас во всех регионах России. Программа включает самые разные аспекты жизни людей. И нам, безусловно, важно наполнить её такими инициативами, чтобы интересы каждого жителя были учтены".

Он также напомнил, что каждый тольяттинец может внести свой вклад в развитие города и страны.

"Уважаемые тольяттинцы, вы тоже можете стать соавторами Народной программы "Единой России". На платформе естьрезультат.рф прямо сейчас проходит сбор соответствующих предложений. Присоединяйтесь, участвуйте, предлагайте!" — обратился к землякам глава города.

Еще одним важным вопросом повестки стало проведение предварительного голосования партии. Руководитель регионального исполкома самарского отделения "Единой России" Ирина Петшик рассказала об итогах первого этапа. Она напомнила, что тольяттинцам предстоит избрать кандидатов в Самарскую губернскую думу по шести округам.

"С 25 по 31 мая состоится голосование за кандидатов. Местному отделению "Единой России" под руководством нового секретаря предстоит большая работа по организации этого процесса", — отметила Ирина Петшик.

Особые слова благодарности Илья Сухих адресовал своему предшественнику — Владимиру Бокку, который долгие годы успешно руководил городским отделением партии и продолжит работу в качестве первого заместителя секретаря: "Благодарю Владимира Владимировича за профессионализм, мудрый подход к партийной и депутатской деятельности".

За многолетнюю плодотворную работу Владимир Бокк был удостоен высокой награды. Илья Сухих вручил ему Почётный знак "За патриотизм и созидание", а председатель думы Тольятти Сергей Рузанов отметил большую созидательную работу Владимира Бокка Почетной грамотой думы.

Кроме того, в порядке ротации в состав местного политсовета также избраны Екатерина Кузьмичёва, Алексей Бузинный и Дмитрий Счастливый.

В ходе конференции также были отмечены наиболее активные члены партии, реализующие в Тольятти значимые социальные проекты.