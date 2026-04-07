"Единая Россия" инициировала ремонт 800 студенческих общежитий

Предложение о масштабном обновлении инфраструктуры для студентов войдет в новую Народную программу партии. На форумах "Есть результат" в Ростовской области и в Нижнем Новгороде эту инициативу поддержали эксперты и молодые активисты. В Самарской области, где насчитывается более 95 тыс. студентов, к контролю за реализацией проектов уже приступили депутаты, профсоюзы и "Молодая Гвардия"

"Единая Россия" продолжает системную работу по созданию комфортных условий для студентов по всей стране. По инициативе партии в ближайшее время будет отремонтировано 800 студенческих общежитий.

Это предложение, уже получившее широкую поддержку на сайте, станет одной из ключевых тем новой Народной программы. Сегодня в России насчитывается около 3,3 тыс. общежитий, где живут почти миллион человек. Благодаря действующей программе партии в 2022–2025 годах капитальный ремонт уже прошли 629 объектов, что улучшило быт 200 тыс. студентов.

Контроль за качеством работ "Единая Россия" осуществляет совместно с "Молодой Гвардией" и профсоюзными организациями. Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры для маломобильных групп и студенческих семей — это предложение партии ранее поддержал президент РФ.

В Самарской области обучается свыше 56 тыс. студентов очной формы, при этом общежития есть лишь у половины из 23 вузов региона. Председатель профсоюзной организации студентов Самарского политеха, преподаватель и участник предварительного голосования "Единой России" Алексей Сатонин отметил, что вопрос комфортного проживания требует комплексного подхода.

"Студенческое общежитие — это не просто "общага", это родной дом для всех иногородних студентов. Создавать комфортные условия для учебы надо. Мы в профсоюзах этот вопрос лоббируем, механизм непростой. В каждом вузе есть профсоюзная организация, и мы взаимодействуем и с администрацией, и с партией. Хотелось бы выстроить механизм взаимодействия, задаваясь не только вопросами благоустройства, а в целом — пребывания, проживания студентов, развития студенческих городков и центров. Нужно заниматься концептуально их развитием и наполняемостью", — подчеркнул Алексей Сатонин.

Руководитель регионального штаба МГЕР, член регполитсовета "Единой России" Антон Родионов напомнил, что задача провести капремонт общежитий до 2030 г. поставлена президентом России Владимиром Путиным. В Самарской области для контроля за реализацией этой программы уже созданы эффективные механизмы.

"Для контроля над реализацией программы капремонта студенческих общежитий мы создали рабочие группы, в которые входят представители вузов, студенческого актива, депутатского корпуса и "Молодой Гвардии". На данный момент мы уже заключили 56 соглашений с вузами и ссузами региона о сотрудничестве и создании на их базе первичных объединений МГЕР. Эти "первички" будут на месте контролировать ход и сроки капремонта вместе с коллегами по партпроекту "Новая школа" и профкомами. Силами "Молодой Гвардии" будет осуществляться постоянный мониторинг условий проживания студентов в Самарской области", — прокомментировал Антон Родионов.

Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу "Единой России" дал председатель партии Дмитрий Медведев. Программа будет состоять из двух блоков: стратегического (на десятилетия) и пятилетнего плана действий. В 2026 г. в России планируется отремонтировать еще 56 общежитий. Как подчеркнул секретарь Генсовета Владимир Якушев, это не просто обновление стен, а вклад в качество образования и будущее студентов, создание пространства, где хочется жить, учиться и создавать семьи.