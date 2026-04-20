Года муниципального депутата в России: от инициатив на местах до федеральной поддержки

Года муниципального депутата в России: от инициатив на местах до федеральной поддержки

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прошедший год в партии "Единая Россия" был объявлен Годом муниципального депутата. Об этом напомнили на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — Сила России", который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в национальном центре "Россия".

Фото: er.ru

"Одна из его целей — усиление внутрипартийной коммуникации. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры", — подчеркнул председатель "Единой России", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В прошлом году депутат думы городского округа Тольятти, секретарь первичного отделения "Единой России" Денис Радченко вошел в тройку победителей всероссийского конкурса "Народный депутат": он представил на Всероссийском Форуме свою инициативу благоустройства — "Сквер Мечты". Общественное пространство на бульваре Туполева в Тольятти стало реальностью.

"В этом году удалось проделать большую работу по привлечению голосов за наш сквер в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Мы вошли в тройку победителей, что позволит уже в 2026 году преобразить территорию сквера", — сообщил Денис Радченко.

Напомним, в 2025 году "Единая Россия" провела по всей стране серию тематических форумов для муниципальных депутатов, посвященных лучшим практикам взаимодействия с жителями, решению локальных проблем и обмену успешными кейсами.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

