Года муниципального депутата в России: от инициатив на местах до федеральной поддержки

Прошедший год в партии "Единая Россия" был объявлен Годом муниципального депутата. Об этом напомнили на Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — Сила России", который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в национальном центре "Россия".
"Одна из его целей — усиление внутрипартийной коммуникации. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры", — подчеркнул председатель "Единой России", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В прошлом году депутат думы городского округа Тольятти, секретарь первичного отделения "Единой России" Денис Радченко вошел в тройку победителей всероссийского конкурса "Народный депутат": он представил на Всероссийском Форуме свою инициативу благоустройства — "Сквер Мечты". Общественное пространство на бульваре Туполева в Тольятти стало реальностью.
"В этом году удалось проделать большую работу по привлечению голосов за наш сквер в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Мы вошли в тройку победителей, что позволит уже в 2026 году преобразить территорию сквера", — сообщил Денис Радченко.
Напомним, в 2025 году "Единая Россия" провела по всей стране серию тематических форумов для муниципальных депутатов, посвященных лучшим практикам взаимодействия с жителями, решению локальных проблем и обмену успешными кейсами.
Последние комментарии
