"Новые люди" усиливают позиции: к партии присоединились более чем 250 жителей Самарской области

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре прошел масштабный форум "Время новых". Его организовало местное отделение партии "Новые люди". На форуме депутаты и сторонники партии рассказали о проектах, которыми занимаются в нашем регионе. Кроме того, 250 жителей Самарской области официально стали членами партии "Новые люди".

"Многие из людей, получивших удостоверения, уже давно работают вместе с нами, помогают развивать Самарскую область. Они были кандидатами и наблюдателями на выборах разных уровней, помогали собирать обращения, запускать образовательные и культурные проекты. В статусе членов партии они смогут вывести эту деятельность на новый уровень", - уверен депутат Самарской губернской думы  от партии "Новые люди" Роман Маркаров.

На форуме рассказали о деятельности "Новых людей" в Самарской области. Около полугода назад партия запустила программу активного долголетия "Жить по-новому". Она включает танцевальные фестивали, бесплатные кинопоказы, мастер-классы и даже занятия спортом, адаптированные специально под старшее поколение.

Программа развития молодежного предпринимательства "Я в деле", реализуемая с 2022 года, помогает самарским студентам пройти путь от первой бизнес-идеи до ее воплощения.

Еще один проект "Новых людей" под названием "Голос города" позволяет начинающим музыкантам и исполнителям найти первых зрителей. Для артистов устанавливают специальные сцены в городских парках и скверах, чтобы они могли поделиться своим творчеством.

Новые члены партии помогут масштабировать уже существующие проекты, а также запустить другие.

"Мы реализуем большое количество проектов и видим, что они привлекают людей разных возрастов  и профессий. Их объединяет то, что все они хотят сделать Самарскую область современнее и комфортнее", - поясняет председатель регионального отделения партии Илья Пухаев.

В дальнейших планах "Новых людей" - расширение команды и открытие сети местных отделений в Самарской области, чтобы быть еще ближе к жителям небольших городов и сел.

