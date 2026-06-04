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"Ход Победы" на 64 клетках: в Самарском штабе общественной поддержки определили сильнейшего шахматиста среди участников СВО В Самарской области утвердили результаты предварительного голосования "Единой России" "Единая Россия" подвела итоги предварительного голосования-2026 Партия "Новые люди" подготовит программу развития Самарской области вместе с предпринимателями, медиками и журналистами Явка в Самарской области на предварительное голосование "Единой России" составила 300 тыс. человек

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"Ход Победы" на 64 клетках: в Самарском штабе общественной поддержки определили сильнейшего шахматиста среди участников СВО

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 июня, в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся шахматный турнир по блицу "Ход Победы". Мероприятие объединило ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей, а также специалистов, работающих с бойцами.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Турнир прошел в рамках всероссийской патриотической акции "Ход Победы", приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели акции — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение ветеранов СВО и членов их семей в шахматное движение, а также социальная адаптация через интеллектуальный спорт.

Соревнование проводилось по правилам блица с контролем времени 3+2 минуты на партию. Жеребьевка и подсчет очков велись компьютерной программой Swiss-Manager. Всего за шахматными досками встретились несколько человек из Самары и Тольятти. Среди них — ветераны специальной военной операции, психолог, который регулярно работает с участниками СВО, а также сын одного из бойцов.

Организаторы отметили, что такие турниры помогают не только выявить сильнейших игроков, но и создать пространство для живого общения, взаимной поддержки и преемственности поколений.

"Шахматы для меня — не просто игра. На передовой это была возможность отвлечься, переключить голову. А здесь, в мирной обстановке, среди таких же ребят, я снова почувствовал тот самый дух честной борьбы. Спасибо организаторам за то, что помните о нас и даете шанс показать себя на всероссийском уровне", — поделился своими впечатлениями один из ветеранов СВО, приехавший на турнир.

Главный итог турнира — определение победителя из числа ветеранов или участников СВО. В Самарской области призовые места турнира "Ход Победы" распределились так:

  • 1 место — Александр Беленький;
  • 2 место — Вячеслав Киняпин;
  • 3 место — Игорь Шуба.

Представлять Самарскую область на Первом всероссийском шахматном турнире "Шахматы для СВОих", который состоится с 29 июля по 1 августа 2026 года в Нижнем Тагиле Свердловской области будет ветеран СВО Игорь Шуба.

Все призеры и участники турнира получили сертификаты и памятные призы. Организаторы, в свою очередь, поблагодарили партнеров и судей, а также Фонд "Защитники Отечества" за содействие в приглашении ветеранов СВО.

Акция "Ход Победы" продолжается в регионах России и за рубежом. Следующие турниры пройдут на площадках шахматных клубов Сергея Карякина, в Штабах общественной поддержки и других специальных площадках.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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