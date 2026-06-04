"Ход Победы" на 64 клетках: в Самарском штабе общественной поддержки определили сильнейшего шахматиста среди участников СВО

В среду, 3 июня, в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся шахматный турнир по блицу "Ход Победы". Мероприятие объединило ветеранов и участников специальной военной операции, членов их семей, а также специалистов, работающих с бойцами.

Турнир прошел в рамках всероссийской патриотической акции "Ход Победы", приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Основные цели акции — сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи, вовлечение ветеранов СВО и членов их семей в шахматное движение, а также социальная адаптация через интеллектуальный спорт.

Соревнование проводилось по правилам блица с контролем времени 3+2 минуты на партию. Жеребьевка и подсчет очков велись компьютерной программой Swiss-Manager. Всего за шахматными досками встретились несколько человек из Самары и Тольятти. Среди них — ветераны специальной военной операции, психолог, который регулярно работает с участниками СВО, а также сын одного из бойцов.

Организаторы отметили, что такие турниры помогают не только выявить сильнейших игроков, но и создать пространство для живого общения, взаимной поддержки и преемственности поколений.

"Шахматы для меня — не просто игра. На передовой это была возможность отвлечься, переключить голову. А здесь, в мирной обстановке, среди таких же ребят, я снова почувствовал тот самый дух честной борьбы. Спасибо организаторам за то, что помните о нас и даете шанс показать себя на всероссийском уровне", — поделился своими впечатлениями один из ветеранов СВО, приехавший на турнир.

Главный итог турнира — определение победителя из числа ветеранов или участников СВО. В Самарской области призовые места турнира "Ход Победы" распределились так:

1 место — Александр Беленький;

2 место — Вячеслав Киняпин;

3 место — Игорь Шуба.

Представлять Самарскую область на Первом всероссийском шахматном турнире "Шахматы для СВОих", который состоится с 29 июля по 1 августа 2026 года в Нижнем Тагиле Свердловской области будет ветеран СВО Игорь Шуба.

Все призеры и участники турнира получили сертификаты и памятные призы. Организаторы, в свою очередь, поблагодарили партнеров и судей, а также Фонд "Защитники Отечества" за содействие в приглашении ветеранов СВО.

Акция "Ход Победы" продолжается в регионах России и за рубежом. Следующие турниры пройдут на площадках шахматных клубов Сергея Карякина, в Штабах общественной поддержки и других специальных площадках.