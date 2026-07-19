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Футбол Спорт

Аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул "Крылья Советов"

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23-летний аргентинский защитник Гонсало Рекена покинул "Крылья Советов", сообщает пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Гонсало присоединился к самарской команде зимой 2026 г., перейдя из аргентинского клуба "Институто" на правах аренды. Дебютировал за "Крылья" в матче против махачкалинского "Динамо" и с тех пор провел три игры во всех турнирах.

"В межсезонье одна из задач клуба — это не только усиление состава, но и  поиск решений по игрокам, на которых не рассчитывает тренерский штаб. Здесь и спортивная составляющая, и эффективная экономика клуба, — пояснил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Тархан Джабраилов. — Арендное соглашение с Гонсало Рекеной действовало до конца 2026 года. Нам удалось договориться о досрочном прекращении аренды футболиста и расторжении контракта с ним на выгодных для нашего клуба условиях, без выплаты компенсаций. Благодарим клуб "Институто" и сторону футболиста за конструктивные переговоры".

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