"Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Первый этап #FONBETЗимниеСборы в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет с 15 по 30 января в Абу-Даби. Затем "Акрон" переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля.

С 23 декабря игроки приступят к выполнению индивидуальной программы тренировок, которая составлена тренерами по физической подготовке вплоть до углубленного медицинского обследования, которое пройдет 14 января в Москве.

Первый этап FONBET Зимние Сборы в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет с 15 по 30 января в Абу-Даби. Красно-черные под руководством штаба Заура Тедеева помимо интенсивной тренировочной работы в двухразовом режиме планируют сыграть три контрольных матча.

Затем "Акрон" переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля. На втором этапе наша команда намерена сыграть еще четыре контрольных спарринга: полная информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.

23 февраля "Акрон" вернется в Россию и будет готовиться к первому официальному матчу 2025 г. с "Пари НН", который состоится в Нижнем Новгороде.