"Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Первый этап #FONBETЗимниеСборы в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет с 15 по 30 января в Абу-Даби. Затем "Акрон" переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля.
С 23 декабря игроки приступят к выполнению индивидуальной программы тренировок, которая составлена тренерами по физической подготовке вплоть до углубленного медицинского обследования, которое пройдет 14 января в Москве.
Первый этап FONBET Зимние Сборы в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет с 15 по 30 января в Абу-Даби. Красно-черные под руководством штаба Заура Тедеева помимо интенсивной тренировочной работы в двухразовом режиме планируют сыграть три контрольных матча.
Затем "Акрон" переедет в Дубай, где продолжит подготовку к весенней части сезона в следующем интервале — с 30 января по 23 февраля. На втором этапе наша команда намерена сыграть еще четыре контрольных спарринга: полная информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно.
23 февраля "Акрон" вернется в Россию и будет готовиться к первому официальному матчу 2025 г. с "Пари НН", который состоится в Нижнем Новгороде.
Последние комментарии
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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
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