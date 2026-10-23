Сергей Булатов: "Мы должны выйти и быть готовыми к матчу с "Рубином""

Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал о подготовке к выездной встрече с казанцами, реакции команды на поражение от "Факела" и поддержке болельщиков.
В субботу, 24 октября, самарские "Крылья Советов" сыграют на выезде с казанским "Рубином" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Накануне встречи команда провела открытую тренировку, после которой главный тренер Сергей Булатов поделился ожиданиями от предстоящей игры.
— Как проходит подготовка к матчу?
— Готовимся. Приятно, что погода радует и пока позволяет нам тренироваться без ограничений. Всё отлично. Мы понимаем важность матча и готовимся к нему.
— Что можете сказать о сопернике?
— Это, наверное, наш ближайший сосед, с которым у нас на протяжении многих лет складывались определённые отношения. При этом мы понимаем, что за каждый матч дают три очка — неважно, играешь ты со "Спартаком", "Факелом" или "Рубином". Поэтому хотим победить в ближайшей встрече.
— Появляются различные слухи о кадровых перестановках в "Рубине". Следите за ними? Могут ли они повлиять на соперника?
— Мы знаем, что там что-то происходит. В любом большом клубе что-то происходит. Но мы отталкиваемся от собственной игры и готовимся сами. Не нужно полагаться на слухи или какие-то ожидания — мы должны выйти на поле и быть готовыми к матчу.
— Команда уже отошла от тяжёлого поражения в игре с "Факелом"?
— Мы постараемся исправиться, будем стремиться действовать конкретнее при стандартах и реализовать свои моменты в следующем матче.
— Болельщики организуют большой автобус на выезд в Казань. Насколько такая поддержка поможет команде?
— Мы всегда только за болельщиков и рады каждому, кто приходит на стадион. Чем больше клуб будет привлекать болельщиков — как на выездные, так и на домашние матчи, — тем лучше.
Сергей Булатов ответил на вопросы после тренировки "Крыльев Советов" в интервью, предоставленном пресс-службой ПФК "Крылья Советов".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.