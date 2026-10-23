Сергей Булатов: "Мы должны выйти и быть готовыми к матчу с "Рубином""

Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал о подготовке к выездной встрече с казанцами, реакции команды на поражение от "Факела" и поддержке болельщиков.

В субботу, 24 октября, самарские "Крылья Советов" сыграют на выезде с казанским "Рубином" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Накануне встречи команда провела открытую тренировку, после которой главный тренер Сергей Булатов поделился ожиданиями от предстоящей игры.

— Как проходит подготовка к матчу?

— Готовимся. Приятно, что погода радует и пока позволяет нам тренироваться без ограничений. Всё отлично. Мы понимаем важность матча и готовимся к нему.

— Что можете сказать о сопернике?

— Это, наверное, наш ближайший сосед, с которым у нас на протяжении многих лет складывались определённые отношения. При этом мы понимаем, что за каждый матч дают три очка — неважно, играешь ты со "Спартаком", "Факелом" или "Рубином". Поэтому хотим победить в ближайшей встрече.

— Появляются различные слухи о кадровых перестановках в "Рубине". Следите за ними? Могут ли они повлиять на соперника?

— Мы знаем, что там что-то происходит. В любом большом клубе что-то происходит. Но мы отталкиваемся от собственной игры и готовимся сами. Не нужно полагаться на слухи или какие-то ожидания — мы должны выйти на поле и быть готовыми к матчу.

— Команда уже отошла от тяжёлого поражения в игре с "Факелом"?

— Мы постараемся исправиться, будем стремиться действовать конкретнее при стандартах и реализовать свои моменты в следующем матче.

— Болельщики организуют большой автобус на выезд в Казань. Насколько такая поддержка поможет команде?

— Мы всегда только за болельщиков и рады каждому, кто приходит на стадион. Чем больше клуб будет привлекать болельщиков — как на выездные, так и на домашние матчи, — тем лучше.

Сергей Булатов ответил на вопросы после тренировки "Крыльев Советов" в интервью, предоставленном пресс-службой ПФК "Крылья Советов".