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Футбол Спорт

"Акрон" вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1

КАСПИЙСК. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 октября, в Каспийске, в 11 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с подопечными Вадима Евсеева — 1:1.

Счет окрыли махачкалинцы на 72 минуте, Роча неудачно сыграл головой на своей половине поля, после чего мяч подхватил Джавад, и выйдя один на один с Гудиевым, низом пробил в дальний угол — 1:0.

На 89 минуте тольяттинцы сравняли счет, Лончар оказался перед штрафной "Динамо", где в два касания отправил мяч на забегающего Фернандеса. Боливийский защитник оказался на месте нападающего и в падении отправил его в сетку ворот Карабашева — 1:1.

Следующую игру "Акрон" проведут 24 октября в Самаре. В 12 туре чемпионата России соперником станет московское "Динамо".

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