"Акрон" вырвал ничью у махачкалинского "Динамо" — 1:1

В субботу, 17 октября, в Каспийске, в 11 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с подопечными Вадима Евсеева — 1:1.
Счет окрыли махачкалинцы на 72 минуте, Роча неудачно сыграл головой на своей половине поля, после чего мяч подхватил Джавад, и выйдя один на один с Гудиевым, низом пробил в дальний угол — 1:0.
На 89 минуте тольяттинцы сравняли счет, Лончар оказался перед штрафной "Динамо", где в два касания отправил мяч на забегающего Фернандеса. Боливийский защитник оказался на месте нападающего и в падении отправил его в сетку ворот Карабашева — 1:1.
Следующую игру "Акрон" проведут 24 октября в Самаре. В 12 туре чемпионата России соперником станет московское "Динамо".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.