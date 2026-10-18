В Клявлинском районе госпитализировали водителя, слетевшего с трассы в кювет

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В воскресенье, 18 октября, в 3:05 на 1 километре автодороги "ж/д станция Клявлино — село Клявлино" Клявлинского района в кювет съехал автомобиль Kia Rio, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС