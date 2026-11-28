ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности смертельного ДТП, произошедшего в Ставропольском районе.

Напомним, 16:50 28 ноября на дороге Тольятти — Димитровград водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. От удара одна из машин съехала в кювет.

В результате погибли водитель Lada Kalina и пассажир Lada Granta. Троих несовершеннолетних пассажиров Lada Granta госпитализировали с травмами.