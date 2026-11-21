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В пятницу, 20 ноября, в 9:10 в Октябрьском районе Самары после ДТП госпитализировали одного из водителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области