Можно ли превратить старую ткань в картину, утюг — в музыкальный инструмент, а комнату в коммунальной квартире — в художественную галерею? Для ленинградских художников 1980-х это было не просто экспериментом, а способом создать собственный мир, в котором искусство не ограничивалось мастерской и официальными правилами. Историю творческого объединения "Новые художники" 20 ноября представили в самарской "ЗИМ Галерее" на открытии выставки "Искусство как жизнестроение" (12+).

Центральной фигурой этой истории стал художник Тимур Новиков, вокруг которого в Ленинграде сформировалось сообщество художников, музыкантов, поэтов и кинематографистов. Они не просто создавали произведения, а объединяли разные виды творчества: устраивали перформансы, экспериментировали со звуком, оформляли концерты и участвовали в кинематографических проектах. Новиков, в частности, работал с Сергеем Курёхиным и группой "Кино", а также участвовал в создании фильма "Асса".

На лекции "Тимур Новиков и "Новые художники" искусствовед Дарья Волкова предложила сначала вспомнить, в каких условиях появилось это объединение. В советской художественной системе пространство для независимого творчества было ограничено: частных галерей практически не существовало, выставочная деятельность находилась под контролем официальных организаций, а достать профессиональные материалы было непросто. Эксперименты часто оставались в мастерских и квартирах.

"Новые художники" нашли собственный способ существования. Это не было объединение с уставом, официальным членством и чётким списком участников. Скорее, вокруг Тимура Новикова сложилась компания единомышленников, в которую входили люди из разных творческих сфер. Они могли вместе создавать работы, устраивать выставки и музыкальные события, а границы между искусством и повседневной жизнью постепенно исчезали.

Одним из таких мест стала галерея "Асса" — пространство в коммунальной квартире Тимура Новикова. Художники приносили туда свои работы, что-то создавали прямо на месте, экспериментировали и общались. Для них это была не столько традиционная выставочная площадка, сколько среда, в которой творчество происходило постоянно.

Ограничения влияли и на то, как выглядело их искусство. Вместо привычных холстов художники использовали ткань, картон, фанеру, обрезки и другие подручные материалы. Так появлялись текстильные коллажи Тимура Новикова. А музыкальные эксперименты могли включать самые неожиданные предметы: например, Новиков вместе с художником Иваном Сотниковым придумал конструкцию из подвешенных утюгов, на которых можно было извлекать звуки. В этой среде перформанс мог объединять музыку, поэзию, необычные костюмы и даже медицинское оборудование.

Волкова обратила внимание и на то, что "Новые художники" не воспринимали себя изолированно от истории искусства. Они чувствовали связь с русским авангардом начала XX века, обращались к его образам и художественным приёмам. При этом заимствованные идеи не просто повторяли, а переосмысливали на свой лад. Сам Новиков называл такую связь передачей импульса от одного поколения художников другому.

Впрочем, главным для объединения была не только свобода художественных средств, но и особое отношение к происходящему — с лёгкостью, иронией и готовностью превращать жизнь в игру. Именно эту сторону творчества Новикова Дарья Волкова считает особенно актуальной сегодня.

"Одна из самых современных вещей в подходе Тимура Новикова — это возможность не выбирать только между подчинением и резким противостоянием. Он и его единомышленники создавали параллельное пространство и превращали происходящее в игру. Мне кажется, сейчас это особенно необходимо. Мир стал очень поляризованным, как будто чёрно-белым, от нас часто ждут простых, радикальных и серьёзных ответов. Но такая серьёзность может довести до депрессии. Мне близка эта способность Новикова не замыкаться в привычных рамках, а искать свой способ существовать и действовать", — рассказала искусствовед.

В экспозиции представлены тиражные шелкографии Тимура Новикова из собрания Сергея Бугаева "Африки". Эта серия стала одним из последних проектов художника. Работы представляют собой уменьшенные варианты его известных произведений. Для их выпуска Новиков приезжал в Финляндию и лично подбирал цвета в типографии. Художник рассчитывал, что тираж позволит представить его творчество в музеях разных регионов России.

Знакомство с работами помогает увидеть, как Новиков обращался к простым визуальным знакам. В его так называемой знаковой перспективе несколько деталей способны превратить условные цветовые пятна в узнаваемый пейзаж: обозначить горизонт, пространство, небо и настроение. То, что на первый взгляд кажется абстрактным изображением, начинает складываться в картину, которую зритель может прочитать по-своему.

На выставке представлены также работы Сергея Бугаева "Африки". Для Дарьи Волковой это важный повод говорить не только о сохранении художественного наследия, но и о непрерывности творческого процесса.

"Здесь не столько нужно разделять наследие и современность, сколько говорить об их связи. Часть работ принадлежит Тимуру Новикову, но есть и произведения Сергея Бугаева-Африки, который продолжает работать, выставляться и создавать искусство. Мы живём среди современных художников, некоторые из которых уже стали живыми классиками. И это не две отдельные реальности, а один продолжающийся художественный процесс", — отметила Дарья Волкова.

Выставка "Искусство как жизнестроение" будет работать в культурном центре "ЗИМ Галерея" до 6 декабря. Посетители могут увидеть произведения Тимура Новикова и Сергея Бугаева-Африки и познакомиться с историей сообщества, для которого искусство было не отдельной частью жизни, а способом смотреть на мир и менять его вокруг себя.