Малевич, кандинский, Васнецов: в Самарской Третьяковке представят выставку "Воображаемый космос"

В пятницу, 30 октября, в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре открывается выставка "Воображаемый космос" (12+). На выставке будут представлены работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Архипа Куинджи, Виктора Васнецова, Константина Юона, Наталии Гончаровой, Эль Лисицкого, Франциско Инфанте и многих других.

фото: Третьяковская галерея

Восхождение человека к звездам как образу утраченного и недосягаемого рая — центральный сюжет выставки. Он отсылает к философским идеям русского космизма, в лице Николая Федорова, провозгласившего космос поприщем Общего Дела человечества, призванного победить смерть и заселить Вселенную.

Экспозиция состоит из четырех частей.

Выставку открывает раздел "Звездное небо над головой", мотивом которого является ночное небо как непостижимая тайна.

Искусство романтизма уравняло бесконечность Вселенной с глубиной человеческого духа. Иллюстрацию этих идей мы находим в метафизических пейзажах Архипа Куинджи, сопоставляемых с пикториальной фотографией Николая Андреева.

Виктор Васнецов в эскизах к росписям Владимирского собора представляет уникальную для русского искусства попытку примирить канонические сакральные образы с зарождающимся космическим сознанием XX века. Эскизы нимбов, разложенные на геометрические элементы, сопоставляются с послевоенной беспредметной графикой — "Сигнальной системой" Юрия Злотникова и работами Риммы Заневской-Сапгир, как вдохновленными кибернетикой 1960-х годов попытками создать универсальный визуальный код.

Также раздел исследует тему созвездий как одной из древнейших знаковых структур человечества. Сравниваются работы представителя группы "Амаравелла" Бориса Смирнова-Русецкого с сериями Франциско Инфанте и Александры Паперно.

Следующий раздел — "Геометрия Бесконечности" — отражает, как художники переводили революционные представления физики начала XX столетия на язык абстрактного искусства, интуитивно обнаруживая связи между цветовой геометрией и космическими процессами.

Центральное место занимает "Черный квадрат" (версия 1929 года, ГТГ) Казимира Малевича как иллюстрация поздних идей художника о непознаваемой сущности мира и Бога, бесконечном и вечном. Представлены и ученики Малевича — Илья Чашник, переведший супрематическую теорию своего учителя в архитектурное проектирование, и Иван Кудряшов, утверждавший возможность передачи космического пространства лишь в абстрактном образе и изобразивший траектории космических тел задолго до реальных полетов.

Также выставлены работы Александра Тышлера и Михаила Плаксина времен их участия в объединении проекционистов, искавшем связи между искусством, термодинамикой и энергетикой. Важное место в разделе занимает Василий Кандинский, выражавший сюжет творения порядка из хаоса посредством геометрических форм. Представлен поздний цикл Наталии Гончаровой "Пространство", вдохновленный запуском первого спутника Земли.

Третий раздел, "Космос как предчувствие", посвящен космическим полетам и устройству жизни за пределами Земли. Раздел открывает икона XVI века "Огненное восхождение Илии" — первый в русском искусстве сюжет о чудесном вознесении человека на небеса.

Русский конструктивизм превратил мотив вознесения в практическую задачу для архитекторов и инженеров. Архитектоны Ильи Чашника и "Проуны" Эль Лисицкого с их динамичной геометрией и размытой позицией зрителя, словно смотрящего с земной орбиты, стали прообразами международного стиля в зодчестве XX века и во многом определили облик современных мегаполисов.

Погрузиться в космическое пространство помогут ИИ-технологии Сбера. Специально для экспозиции разработан ИИ-гид на базе нейросети ГигаЧат, который будет сопровождать посетителей во время осмотра экспозиции. ИИ-гид поможет расшифровать смыслы, которые художники заложили в произведения, объяснит значение деталей, цветовых решений, аллегорий и знаков в работах, представленных на выставке.