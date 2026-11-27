Музей Алабина приглашает ребят старше 6 лет вместе с родителями на семейный фестиваль "День рождения музея" (6+). Он состоится в субботу, 28 ноября.

В 12:00 состоится спектакль для семейной аудитории "Фунтик" от семейного театра "Домик на крыше" (6+). Зрители увидят фокусы, трюки, смогут поучаствовать в интерактивной части.

В 14:00 пройдет мастер-класс "Выставка одного дня" (6+). На мастер-классе юные посетители обсудят, что такое выставка, из каких частей она состоит и что необходимо, для ее создания. Своими руками ребята сделают экспонаты, оформят выставку и презентуют ее.

В 17:00 запланирована экскурсия для детей "Музей- это…" (6+). На экскурсии посетители познакомятся с понятием музей, узнают об основных музейных профессиях, о том, как в музей попадают интересные экспонаты. В честь 140-летнего юбилея музея ребята побывают не только в экспозиционных залах, но и заглянут в потайные уголки, куда обычно вход запрещен.