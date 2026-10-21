При поддержке АО "Транснефть-Приволга" открылась выставка в Самаре

В Детской картинной галерее Самары открылась выставка "Куйбышев. Время молодых". Выставка продолжает серию проектов музея, приуроченных к 440-летию Самары и 175-летию Самарской губернии.
В фокусе внимания выставки - куйбышевская повседневность 1960-х - начала 1980‑х годов, яркие городские события и явления того времени. Параллельно с сюжетами повседневной жизни горожан на выставке разворачивается тема индустриальных свершений, которые пришлись на те годы.
В одном из залов расположилась экспозиция "Павел Якушев. Художник на великих стройках", реализованная при финансовой поддержке АО "Транснефть-Приволга". Павел Якушев - художник-живописец, график, оформитель, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РФ.
В зале представлена печатная графика художника. Основная тема гравюр - труд, а основной жанр - индустриальный пейзаж, который нашел свое выражение в графических сериях, посвященных строительству крупных промышленных предприятий Куйбышевской (в н.в. - Самарской) области. На фоне труб, вышек, мартеновских печей и котлованов художник рисует будни трудового народа.
Сотрудники аппарата управления АО "Транснефть-Приволга" в Самаре приняли участие в открытии экспозиции. Музейные специалисты познакомили желающих с экспонатами выставки.
На базе музейного учреждения пройдут мероприятия патриотической направленности, экскурсии и встречи с учащимися школ города.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!