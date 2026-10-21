При поддержке АО "Транснефть-Приволга" открылась выставка в Самаре

В Детской картинной галерее Самары открылась выставка "Куйбышев. Время молодых". Выставка продолжает серию проектов музея, приуроченных к 440-летию Самары и 175-летию Самарской губернии.

В фокусе внимания выставки - куйбышевская повседневность 1960-х - начала 1980‑х годов, яркие городские события и явления того времени. Параллельно с сюжетами повседневной жизни горожан на выставке разворачивается тема индустриальных свершений, которые пришлись на те годы.

В одном из залов расположилась экспозиция "Павел Якушев. Художник на великих стройках", реализованная при финансовой поддержке АО "Транснефть-Приволга". Павел Якушев - художник-живописец, график, оформитель, член Союза художников СССР, заслуженный работник культуры РФ.

В зале представлена печатная графика художника. Основная тема гравюр - труд, а основной жанр - индустриальный пейзаж, который нашел свое выражение в графических сериях, посвященных строительству крупных промышленных предприятий Куйбышевской (в н.в. - Самарской) области. На фоне труб, вышек, мартеновских печей и котлованов художник рисует будни трудового народа.

Сотрудники аппарата управления АО "Транснефть-Приволга" в Самаре приняли участие в открытии экспозиции. Музейные специалисты познакомили желающих с экспонатами выставки.

На базе музейного учреждения пройдут мероприятия патриотической направленности, экскурсии и встречи с учащимися школ города.