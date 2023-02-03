Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Первая выставка в самарском филиале Фабрики-кухни должна открыться в Самаре весной 2023 года. Она будет посвящена изображениям еды. Об этом рассказал на пресс-конференции в Самаре депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Очень интересный замысел! Фабрика-кухня создавалась для того, чтобы освободить женщин от части домашнего труда. И логично, что первая выставка связана с питанием", - прокомментировал Александр Хинштейн.

Он также напомнил, что спасти от сноса здание Фабрики-кухни удалось с большим трудом.

"Я рад, что эта проблема ушла в прошлое. Никто уже не вспоминает, как начинали работу в 2012 году, как удалось отстоять объект от сноса. Сначала через прокуратуру мы ограничили собственника в правах распоряжаться. Потом долго я убеждал собственников передать здание, его передавали в областную собственность, потом передавали в федеральную. Затем восстанавливали статус объекта культурного наследия", - напомнил парламентарий.

Как рассказывал ранее СМИ архитектор Виталий Стадников, здание Фабрики-кухни хотели снести, и застройщики заказали экспертизу. Эксперт Вайнгартен указал на "усталость конструкций", а также на то, что износ здания составляет 97%. Но позже представители властей заказали другую экспертизу. Так удалось доказать, что состояние здания удовлетворительно. Его спасли от сноса, а потом определили под размещение филиала Третьяковской галереи.