Вектор на устойчивость: в Самарской области принят бюджет в первом чтении

10 ноября под председательством Екатерины Кузьмичевой состоялось заседание Самарской губернской думы, на котором рассмотрели 24 вопроса, из них 17 проектов законов Самарской области. Принято 13 законов, 4 законопроекта одобрено в первом чтении, поддержана законодательная инициатива в Государственную думу Федерального Собрания РФ.

В заседании Думы приняли участие первый заместитель губернатора Самарской области председатель правительства Виталий Шабалатов, представители областного правительства, территориальных органов федеральных ведомств государственной власти.

В начале пленарного заседания Екатерина Кузьмичева поздравила Героя России Михаила Тамбовцева с получением депутатского мандата.

Об итогах социально-экономического развития региона за восемь месяцев и ожидаемых итогах за весь 2026 год, а также прогнозе на ближайшие три года информацию озвучил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Олег Майоров.

Первый заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская, представляя законопроект "Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов", еще раз подчеркнула главную характеристику бюджета — устойчивость. Вне зависимости от ситуации в экономике все социальные обязательства будут выполнены, финансово обеспечены все мероприятия по поддержке участников специальной военной операции и их близких, а также по достижению национальных целей. Одновременно главный финансовый документ остается бюджетом развития, сохранены средства на поддержку муниципалитетов. Заложены ресурсы на строительство социальных объектов, благоустройство городов и районов, улучшение бытовой и коммунальной инфраструктуры, развитие транспорта и дорожного хозяйства. А также средства на рост пособий, выплат, стипендий и заработной платы бюджетникам всех категорий.

"Наш бюджет сегодня отвечает федеральным задачам и региональным приоритетам, обеспечивает выполнение поручения президента по сохранению устойчивости финансовой системы достижения мероприятия и национальных целей, обеспечивает поручение губернатора Самарской области, поддержку специальной военной операции, развитие социальной инфраструктуры и поддержку муниципальных образований", — подчеркнула Ольга Собещанская.

Главные характеристики областного бюджета на трехлетний период: доходы — 976,5 млрд рублей, расходы — 989,9 млрд рублей. Это без учета поступлений из федерального бюджета. Депутаты подробно обсудили главный финансовый документ на профильных комитетах, а также участвовали в открытых публичных слушаниях. Председатель парламентского комитета по бюджету, финансам и налогам Виктор Кузнецов отметил, что благодаря новому принятому летом закону "О бюджетном процессе в Самарской области" главный финансовый документ был направлен в Думу на две недели раньше. У депутатов было больше времени для работы над бюджетом. Документ был направлен более чем 400 субъектам законодательной инициативы, от которых в комитет не поступило ни одного замечания. Положительные заключения были получены от всех ведомств, в том числе Счетной палаты и прокуратуры региона. Проект бюджета также был подробно рассмотрен на вчерашнем заседании профильного комитета.

После обсуждения депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. До 20 ноября в документ можно вносить поправки, подчеркнула спикер Екатерина Кузьмичева, а затем до конца ноября он будет рассмотрен на Думе во втором и окончательном чтении.

"С учетом сложных условий правительство Самарской области поставило основной своей задачей при формировании бюджета выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона и сбалансированность бюджета, и эта задача была выполнена. Бюджет сохраняет социальную направленность и обеспечивает финансирование всех программ, плановых мероприятий и социальных гарантий в полном объеме. Безусловно, пришлось сделать определенную оптимизацию и корректировки госпрограмм, но это коснулось, как правило, задвоенных расходов и дублирующих мероприятий. Все основные направления социальных расходов в бюджете сохранены, для нас это самое главное" — подчеркнул председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

"Как ректор медицинского университета и как депутат Самарской Губернской Думы считаю крайне важным вопрос о том, как финансируется система здравоохранения. Хочу отметить несколько цифр. Говоря про социальную сферу, подчеркну, что у нас более 100 мер социальной поддержки, и каждый третий житель может ими воспользоваться. На систему здравоохранения в региональном бюджете заложено 135, 5 млрд рублей. Очень важный момент: 16 млрд рублей выделено на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов для 185 тысяч жителей нашей губернии. Более 470 тысяч высокотехнологичных дорогостоящих операций также будут профинансированы из средств регионального бюджета. Будут построены и отремонтированы 72 медицинских учреждения. Это все говорит о том, что система здравоохранения с одной стороны продолжает успешно функционировать и, хочу заметить, что все доплаты, выплаты в рамках федеральных требований также предусмотрены. С другой стороны — заложены средства на развитие, на перевооружение, на приобретение нового оборудования, что позволит выполнять более серьезные операции для наших жителей", — отметил заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Колсанов.

"Сегодня на заседании нашего парламента состоялось не просто формальное утверждение, но продолжение открытого и честного обсуждения главного финансового документа региона. До пленарного заседания мы провели открытые публичные слушания, в которых приняли участие 355 человек — от участников специальной военной операции и профсоюзов до представителей бизнеса и науки, депутатов разных уровней. Вчера прошло расширенное заседание комитета по бюджету, где все депутаты могли внести свои предложения и задать интересующие вопросы. И сегодня проект закона об областном бюджете на ближайшую трехлетку был принят в первом чтении.

Самое главное — наш бюджет финансово устойчив, это то, что от всех регионов требует президент. Владимир Владимирович Путин говорит: если будет устойчивая экономика, если будет сбалансированность, тогда и результат работы региона будет достойным. Бюджет сохранил свою социальную направленность. Всего на финансирование социальных отраслей — поддержку населения, здравоохранение, образование, культуру, спорт и переселение из аварийного жилья — направляется около 63% всех расходов, что составляет более 201 млрд рублей. Это на 13,3 млрд рублей больше плановых показателей текущего года. Такие цифры позволяют нам гарантировать 100-процентное выполнение всех обязательств власти перед жителями.

В центре нашего внимания — участники СВО и их близкие, ветераны спецоперации, вернувшиеся в мирную жизнь. Мы не просто сохраняем 14 базовых федеральных мер поддержки, но и расширяем их областным пакетом льгот. Это конкретные решения: от бесплатного питания детей и протезирования до поддержки наших бойцов на передовой. Еще раз подчеркну: бюджет устойчив, каждая его статья подкреплена реальным финансированием", — подвела итоги обсуждения законопроекта о бюджете Екатерина Кузьмичева.

И.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Олег Минаков представил законопроект "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов". Бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам и является бездефицитным. Его основные характеристики: доходы — 79,2 млрд рублей на 2027 год, 84,1 млрд рублей на 2028 год, 89,1 млрд рублей на 2029 год; расходы запланированы в тех же объемах. Законопроект также одобрен в первом чтении.

Парламентарии рассмотрели внесенные в виде законодательной инициативы губернатором Вячеславом Федорищевым сразу восемь проектов законов Самарской области "О переводе земельных участков из состава земель одной категории в другую". Ходатайствовали о таком переводе администрации районов и работающие на территории региона крупные промышленные предприятия. Суть законов в том, что участки переводятся в другую категорию для производственных нужд и реализации в том числе инвестиционных проектов. Их принятие позволит своевременно обеспечить условия для развития промышленности и доходные источники в муниципальных районах.

Председатель комитета по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту Светлана Бескоровайная представила концепцию проекта закона, который начали разрабатывать еще депутаты VII созыва Думы. Предлагается установить в регионе ограничение на продажу детям горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также лакокрасочных материалов. Исключение предусмотрено только при продаже топлива для заправки бака транспортного средства подросткам от 16 лет, имеющим водительские права.

Насущность такого ограничения продиктована тревожной статистикой. С начала 2026 года количество ДТП с участием детей — водителей мототранспорта, в том числе на питбайках, выросло на 60%. Также данные вещества используют в качестве психоактивных и для вовлечения подростков в поджигательство.

За нарушение запрета предлагается ввести штрафы: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 8 тысяч, для юридических лиц — от 5 до 15 тысяч рублей. За повторное нарушение санкции возрастут. Подобные ограничения уже действуют в ряде регионов, включая Татарстан и Московскую область. Изменения коснутся двух законов: "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию" и "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Одобрили парламентарии и проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". Эта законодательная инициатива в помощь фермерам была разработана депутатом Владимиром Субботиным еще в предыдущем созыве Думы. На нее получено положительное заключение Совета законодателей РФ. Теперь проект внесут в Государственную думу Федерального Собрания РФ.

Также депутаты внесли изменения в Положение об общественном молодежном парламенте при Самарской губернской думе.

Депутат Михаил Солынин был избран председателем комитета Думы по строительству, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям, а депутат Дмитрий Назин — зампредседателя парламентского комитета по экономической, промышленной политике, торговле и предпринимательству.