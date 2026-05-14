В Самарской области планируют сдвинуть срок оплаты взносов за капремонт

Комитет по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губдумы подготовил проект закона, связанный с изменениями в региональном законе "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области". В частности, в соответствии с обновленным ФЗ, предлагается сдвинуть сроки оплаты взносов за капремонт.

Принятый в июне 2025 г. федеральный закон подразумевает внесение комплексных изменений в две статьи Жилищного кодекса РФ и в две статьи ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства". Изменения направлены на "совершенствование положений о внесении платы за жилищно-коммунальные услуги и размещении соответствующей информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

В соответствии с новеллой, были закреплены единые требования о сроках оплаты "коммуналки" и вносов на капремонт и представлении платежных документов на оплату этих услуг. Если раньше жители должны были оплачивать жилищно-коммунальные услуги до 10 числа на основании квитанций, поступивших до 1 числа, то с момента вступления нового закона в силу (с 1 марта 2026 г.) сроки увеличились и сдвинулись на пять дней. Теперь "коммуналку" можно оплачивать ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, "на основании платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе), представленных не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем".

В Самарской области до настоящего времени действовал региональный закон от 2013 года "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области". В нем тоже были предусмотрены сроки по уплате взносов на капремонт, но изменения ФЗ в них не были учтены.

"В частях 1 и 2 статьи 9 закона № 60-ГД сроки по уплате взносов на капремонт и предоставления платежных документов регоператором различаются и зависят от способа формирования фонда капитального ремонта - на счете регоператора или на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор. В первом случае взносы на капремонт уплачиваются в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платежных документов, представленных региональным оператором в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, - отмечается в пояснительной записке. - Во втором случае взносы на капремонт уплачиваются собственниками жилых помещений в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги <…>, то есть ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на основании платежных документов, представленных не позднее 1 числа месяца, следующего за истекшим месяцем".

Нынешний региональный проект закона предлагает унифицировать сроки уплаты взносов на капремонт в соответствии с ФЗ и "внести корреспондирующие изменения в статью 9 закона № 60-ГД в части уточнения сроков по уплате взносов на капремонт".

В результате взносы будут уплачиваться единообразно (независимо от способа формирования фонда капитального ремонта) в срок до 15 числа месяца на основании платежного документа, представленного до 5 числа месяца.