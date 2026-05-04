Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки

Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Когда начнется застройка Безымянки

Программу КРТ в Самаре запустили в 2022 году. Подбирали площадки со старым жилым фондом. Застройщик строит новое жилье, но берет на себя обязательства и по расселению людей из старых домов, благоустройству территории и строительству социальной инфраструктуры. Было подобрано в 2023 году 19 площадок, но только для семи удалось найти инвесторов.

Как застроят Безымянку: подробности концепции развития района с эскизами и схемами Многоэтажки с зелеными террасами, новые дороги и теплые остановки, общественные центры и пляжи - все это и не только в будущем может появиться на территории Безымянки. По заказу властей архитекторы подготовили концепцию развития этой знаковой для Самары территории. Публикуем подробности с эскизами и схемами.

В 2025 году полномочия по КРТ были переданы министерству градостроительной политики Самарской области, которое анонсировало изменение подхода как к формированию лотов, так и к формированию параметров застройки территории. В качестве одного из приоритетных микрорайонов под реновацию была выбрана Безымянка. Причиной стало большое количество аварийного жилья и устаревшая инфраструктура.

АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" - это подвед минграда, разработало концепцию развития Безымянки. Однако у экспертного сообщества возникли замечания и предложения. Как рассказала Екатерина Семенова, сейчас документ находится на доработке:

"Концепция корректируется на основе обратной связи, полученной от профессионального сообщества. Сложность заключается в восприятии Безымянки как микрорайона с низкоэтажной застройкой. Но если мы хотим обновить эту территорию за счет девелоперов (в рамках КРТ), то должны понимать, какой колоссальный пул затрат на них ляжет: расселение из аварийного жилья, строительство новых домов, детских садов и инженерной инфраструктуры. На двухэтажках они эту экономику не потянут. При этом бизнес должен получать и прибыль на дальнейшее развитие. Плюс банки, которые просто не дадут денег на проект без маржинальности".

Фото: Юлия Зиганшина

По ее словам, концепция направлена на то, чтобы соблюсти баланс интересов по сохранению исторической идентичности Безымянки и развитию территории. Уже сейчас застройщики берут на вооружение некоторые аспекты, пытаются гуманизировать пространство.

"Тюменский застройщик ГК "Паритет" скоро выйдет на повторные общественные обсуждения по проекту планировки. Ему пришлось переделывать документацию из-за заявления жителей одного дома о выходе из зоны КРТ. Такая возможность есть только до утверждения проекта планировки. Если бы не это, то, вероятно, уже летом девелопер смог бы начать стройку", - констатировала Екатерина Семенова.

На финальной стадии подготовки к строительству ООО "СЗ "Премьер-Инвестстрой", которое получило под КРТ 12,6 га около парка имени 50-летия Октября (Металлургов). Сейчас проект находится на экспертизе. Ожидается, что уже к началу лета компания может обратиться в минстрой за разрешением на строительство.

"До конца года планируем выставить на торги один из обновленных лотов Безымянки. Мы пересматриваем границы площадок, сформированных ранее администрацией Самары под КРТ, так как видим их неэффективность с точки зрения экономического и градостроительного потенциала. Пересматриваем параметры по социальной инфраструктуре. Например, в прежних проектах было предусмотрено множество небольших образовательных учреждений, хотя гораздо эффективнее построить одну школу на 1500 мест вместо пяти на 300 мест", - добавила главный архитектор области.

Микрорайон у телецентра

Также минград планирует выставить на торги площадку в границах улиц Гастелло, Советской Армии, Кольцевой и Тихвинской. Она находится рядом с территорией, которую уже осваивают по договору КРТ компания "ВИРА".

Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре Региональное министерство градостроительной политики утвердило проект решения по площадке комплексного развития территории (КРТ) площадью 4,87 га в Октябрьском районе Самары. Речь идет о плане жилой застройки в районе телецентра, а именно - в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой.

"Есть желание полностью реновировать этот квартал. Там тоже расположено аварийное жилье. Часть домов уже расселены. Дала коллегам замечание, чтобы немножко по-другому подошли к развитию этой территории. Там очень низкий уровень по озеленению. Будем увеличивать территории под зеленые насаждения, возможно, даже нам удастся разбить там небольшой сквер", - рассказала Екатерина Семенова.

Что касается работы "ВИРЫ", то компания уже расселила часть домов, расположенных в границах КРТ. Жалоб от граждан не поступало. Часть жильцов получили квартиры в соседних домах. Некоторым купили жилье в других районах, по их желанию:

"Этот проект стал первым КРТ в Самаре, который получил разрешение на строительство. На площадке уже готов котлован под первый жилой дом. Кроме жилья, там построят детский сад, школу и отделение поликлиники".

Застройка у Вертолетки и на Красной Глинке

План застройки участка у Вертолетки получил одобрение Градостроительный совет Самарской области согласовал реализацию мастер-план комплексного развитии территории жилой застройки в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе столицы региона. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Также "ВИРА" завершает подготовку к застройке в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

"Сложность территории как раз в соседстве с таким знаковым местом. Важно было сформировать концепцию таким образом, чтобы именно Вертолетка оставалось доминирующей, а не жилая застройка. Также внимательно отнеслись к тому, как она будет выглядеть с воды, к формообразованию зданий. Что касается социальной инфраструктуры, то по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, там предусмотрели в проекте школу с бассейном. Площадь территории позволяет это сделать", - отметила главный архитектор области.

Отобрали площадку под КРТ и в поселке Красная Глинка - в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. По инициативе минграда разработана концепция. Сейчас идут переговоры с жителями домов, которые попадают в зону планируемой застройки. Важно получить их согласие, что они готовы участвовать в проекте КРТ.

"Изначально это была инициатива предприятия, которое фактически является градообразующим для поселка Красная Глинка. У них есть потребность закрепить работников на этой территории за счет строительства нового жилья и развития инфраструктуры. Да и для командировочных там практически нет ни гостиниц, ни арендных квартир", - объяснила выбор площадки Екатерина Семенова.

По ее словам, концепция предусматривает строительство не только достаточного количества жилья, но и коммерческой недвижимости (общепита, гостиниц и т. п.). Спрос на нее будет в том числе благодаря соседству с горнолыжным комплексом и прекрасным видам из поселка на Волгу и горы:

"Плюсом этой площадки также является то, что нет необходимости расселять жителей с этой конкретной территории. Есть в квартале стартовое пятно, где можно сразу построить дом. И если жители пожелают, им предоставят квартиры там. Если не захотят, смогут выбрать другие районы или же получить денежную компенсацию".

Решение проблемы транспортной доступности территории также предусмотрена концепцией КРТ. Например, предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы "Чайка" с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Дорога станет альтернативной привычному маршруту через Управленческий:

"Однако нужно понимать, что реализация КРТ может составить около 10 лет. Да и в процессе разработки проекта концепция может быть скорректирована".

Почему КРТ пугает застройщиков и жителей

Сдержанные темпы реализации КРТ в Самаре, по мнению главного архитектора области, объясняются не только неэффективным формированием участков, но и отношением самих девелоперов к подобным проектам. Многие отдают предпочтение застройке свободных площадей:

"Реновация - это всегда сложно. Она требует больше трудозатрат и денежных вложений. Нужно расселять жителей ветхих и аварийных домов, а значит, вести переговоры с людьми. У всех разные жизненные ситуации: кто-то разводится, кто-то имущество делит и т.п. Плюс человеку всегда психологически сложно перебираться с насиженного места. С этим надо уметь работать: разговаривать с жителями, вникать в их проблемы. Далеко не все девелоперы готовы к такой работе и идут по более простому пути: покупают свободные участки под застройку".

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

Опасения жителей кварталов, подпадающих под КРТ, связаны с выбором локации для переезда. Однако, по словам Екатерины Семеновой, чаще всего граждане находят взаимопонимание с застройщиком:

"Жалобы по расселению поступают примерно от 5% жителей. Для застройщика это несет репутационные риски. Местные строители сами с семьями тут живут и постоянно работают. Иногородние девелоперы (тот же "Паритет") еще более щепетильны в этом вопросе: испортят свой имидж в Самаре - значит, и в стране в целом. Поэтому, как правило, застройщики договариваются, стараются удовлетворить потребности жителей".

И все же минград планирует усовершенствовать механизм переселения. В частности, ведомство совместно с губдумой готовит поправки в Жилищный кодекс (ЖК) РФ. Они направлены как на нормирование ареала расселения, так и на увеличение компенсаций жителям:

"Также для себя решили, что в новые договоры КРТ мы включаем рекомендательную норму о расселении жителей в границах административного района".

За пределами Самары

Новые площадки под КРТ выбраны и в других муниципалитетах Самарской области. Одна расположена в Жигулевске. На аукцион выставили территорию бывшей детской колонии, которая находится на границе с нацпарком "Самарская Лука". То есть у жителей будет в шаговой доступности уникальный природный памятник. Удобно и соседство с Тольятти.

Вторая площадка находится в селе Парфеновка Кинельского района. Там есть потребность в новом жилье для работников нескольких мощных предприятий агропромышленного и производственного комплексов. Задача этого проекта - обеспечить качество среды, чтобы высококвалифицированные специалисты оставались там жить.

"На этих территориях будет возможна малоэтажная и блокированная застройка, в том числе таунхаусами, индивидуальное жилищное строительство. Они там будут востребованы", - считает Екатерина Семенова.