Для реновации исторического центра Самары выбрали мастера-девелопера

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Под реновацию в историческом центре Самары планируют отдать 5 кварталов в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и Льва Толстого, а также 3 квартала в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Буянова, Никитинской, Агибалова и Льва Толстого.  Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин заявил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию строительной отрасли.

Фото: Александра Ламзина

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы запускаем системную работу по обновлению исторического центра Самары. Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) определен мастер-девелопером. Его задача — сформировать концепцию и выстроить взаимодействие с инвесторами, а не заниматься строительством напрямую. Речь идет о комплексном развитии кварталов старого города. Значительная часть аварийного жилья уже расселена, площадки подготовлены, и сейчас важно задать понятные и качественные правила развития территории — с приоритетом на комфорт, безопасность и удобство для жителей", — отметил врио министра.

ФРЖС — это бывший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). У него уже был опыт подготовки к реализации проекта реновации "5 кварталов" в центре Самары, когда губернатором был Николай Меркушкин. Однако после его отставки в 2017 году организация переживала не лучшие времена. Власти тщательно проверили ее работу и выявили множество нарушений. Махинации были связаны с покупкой земли по завышенным ценам и двойными оплатами за счет бюджета. В результате срок получил Реналь Мязитов, возглавлявший в те годы организацию. Проект реновации "5 кварталов" застрял на этапе разбирательств по передаче земельных участков.

Потребовалось несколько лет на то, чтобы уладить финансовые проблемы фонда. После этого он возобновил работы по строительству жилья — в частности, ЖК "Кислород" на месте военного городка на 19-м км Московского шоссе. Ребрендинг и переформатирование работы фонда провели в 2025 году.

 

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

