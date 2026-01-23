Для реновации исторического центра Самары выбрали мастера-девелопера

Под реновацию в историческом центре Самары планируют отдать 5 кварталов в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и Льва Толстого, а также 3 квартала в границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Буянова, Никитинской, Агибалова и Льва Толстого. Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин заявил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию строительной отрасли.

"По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы запускаем системную работу по обновлению исторического центра Самары. Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС) определен мастер-девелопером. Его задача — сформировать концепцию и выстроить взаимодействие с инвесторами, а не заниматься строительством напрямую. Речь идет о комплексном развитии кварталов старого города. Значительная часть аварийного жилья уже расселена, площадки подготовлены, и сейчас важно задать понятные и качественные правила развития территории — с приоритетом на комфорт, безопасность и удобство для жителей", — отметил врио министра.

ФРЖС — это бывший Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). У него уже был опыт подготовки к реализации проекта реновации "5 кварталов" в центре Самары, когда губернатором был Николай Меркушкин. Однако после его отставки в 2017 году организация переживала не лучшие времена. Власти тщательно проверили ее работу и выявили множество нарушений. Махинации были связаны с покупкой земли по завышенным ценам и двойными оплатами за счет бюджета. В результате срок получил Реналь Мязитов, возглавлявший в те годы организацию. Проект реновации "5 кварталов" застрял на этапе разбирательств по передаче земельных участков.

Потребовалось несколько лет на то, чтобы уладить финансовые проблемы фонда. После этого он возобновил работы по строительству жилья — в частности, ЖК "Кислород" на месте военного городка на 19-м км Московского шоссе. Ребрендинг и переформатирование работы фонда провели в 2025 году.