В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Региональное министерство градостроительной политики изменило подход к формированию площадок под комплексное развитие территорий (КРТ). Что именно изменилось, в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
"КРТ — идеальный механизм для ликвидации аварийного и ветхого жилья. Застройщик расселяет и сносит эти дома, а строит уже новые, современные, технологичные ЖК, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Как правило, инвестор берет на себя предоставление помещений для детских садов, поликлиник, пунктов полиции и проектирует школу, что упрощает работу муниципалитета. С готовым проектом мэрии проще получить финансирование, — напомнила архитектор. — Однако подход к выбору площадок под КРТ был в Самаре непродуманным. Например, под застройку отдавали не весь квартал, а только его часть. Взяли и полдвора отрезали, а то, что там детская площадка, проезд, которыми жители домов, не попавших под КРТ, пользуются, в расчет не принималось. Как тогда можно говорить о какой-то реновации среды?".
Изначально отбором площадок, проведением торгов и заключением договоров занимались муниципалитеты. В частности, в Самаре отобрали 18 площадок. По семи уже заключены договоры с застройщиками. По остальным проекты пересматриваются в сторону увеличения числа объектов социальной инфраструктуры.
С началом градостроительной реформы программа КРТ в Самаре была приостановлена в части новых площадок. Ее регулирование отдали под контроль регионального министерства градостроительной политики.
"Мы решили, что будем формировать участки под КРТ строго по границам кварталов с учетом эффективности экономики проектов, соблюдения баланса интересов жителей, власти и застройщиков. До конца года планируем представить две новые площадки", — рассказала Екатерина Семенова.
По ее словам, по КРТ министерство рассматривает на перспективу и Тольятти, и Сызрань. Есть инициатива по малоэтажному строительству в Кинельском районе. Уже реализуется аналогичный проект в Сергиевском районе.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.