16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном Дом промышленности отозвали с торгов Мэрия Самары изымет землю под строительство нового микрорайона

Девелопмент Строительство и недвижимость

В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство градостроительной политики изменило подход к формированию площадок под комплексное развитие территорий (КРТ). Что именно изменилось, в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Александра Ламзина

"КРТ — идеальный механизм для ликвидации аварийного и ветхого жилья. Застройщик расселяет и сносит эти дома, а строит уже новые, современные, технологичные ЖК, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Как правило, инвестор берет на себя предоставление помещений для детских садов, поликлиник, пунктов полиции и проектирует школу, что упрощает работу муниципалитета. С готовым проектом мэрии проще получить финансирование, — напомнила архитектор. — Однако подход к выбору площадок под КРТ был в Самаре непродуманным. Например, под застройку отдавали не весь квартал, а только его часть. Взяли и полдвора отрезали, а то, что там детская площадка, проезд, которыми жители домов, не попавших под КРТ, пользуются, в расчет не принималось. Как тогда можно говорить о какой-то реновации среды?".

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки"
В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Изначально отбором площадок, проведением торгов и заключением договоров занимались муниципалитеты. В частности, в Самаре отобрали 18 площадок. По семи уже заключены договоры с застройщиками. По остальным проекты пересматриваются в сторону увеличения числа объектов социальной инфраструктуры.

С началом градостроительной реформы программа КРТ в Самаре была приостановлена в части новых площадок. Ее регулирование отдали под контроль регионального министерства градостроительной политики.

"Мы решили, что будем формировать участки под КРТ строго по границам кварталов с учетом эффективности экономики проектов, соблюдения баланса интересов жителей, власти и застройщиков. До конца года планируем представить две новые площадки", — рассказала Екатерина Семенова.

По ее словам, по КРТ министерство рассматривает на перспективу и Тольятти, и Сызрань. Есть инициатива по малоэтажному строительству в Кинельском районе. Уже реализуется аналогичный проект в Сергиевском районе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:34 Самарцы проголосовали за строительство небоскребов на Московском шоссе

Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Юлиана Медведева 28 августа 2024 00:22 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!

Людмила Николаевна 27 августа 2024 19:51 Жители Безымянки подали в суд на администрацию Самары

Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.

Фото на сайте

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3