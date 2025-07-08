В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Региональное министерство градостроительной политики изменило подход к формированию площадок под комплексное развитие территорий (КРТ). Что именно изменилось, в интервью Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"КРТ — идеальный механизм для ликвидации аварийного и ветхого жилья. Застройщик расселяет и сносит эти дома, а строит уже новые, современные, технологичные ЖК, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Как правило, инвестор берет на себя предоставление помещений для детских садов, поликлиник, пунктов полиции и проектирует школу, что упрощает работу муниципалитета. С готовым проектом мэрии проще получить финансирование, — напомнила архитектор. — Однако подход к выбору площадок под КРТ был в Самаре непродуманным. Например, под застройку отдавали не весь квартал, а только его часть. Взяли и полдвора отрезали, а то, что там детская площадка, проезд, которыми жители домов, не попавших под КРТ, пользуются, в расчет не принималось. Как тогда можно говорить о какой-то реновации среды?".

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Изначально отбором площадок, проведением торгов и заключением договоров занимались муниципалитеты. В частности, в Самаре отобрали 18 площадок. По семи уже заключены договоры с застройщиками. По остальным проекты пересматриваются в сторону увеличения числа объектов социальной инфраструктуры.

С началом градостроительной реформы программа КРТ в Самаре была приостановлена в части новых площадок. Ее регулирование отдали под контроль регионального министерства градостроительной политики.



"Мы решили, что будем формировать участки под КРТ строго по границам кварталов с учетом эффективности экономики проектов, соблюдения баланса интересов жителей, власти и застройщиков. До конца года планируем представить две новые площадки", — рассказала Екатерина Семенова.

По ее словам, по КРТ министерство рассматривает на перспективу и Тольятти, и Сызрань. Есть инициатива по малоэтажному строительству в Кинельском районе. Уже реализуется аналогичный проект в Сергиевском районе.