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Девелопмент Строительство и недвижимость

Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сайте правительства Самарской области опубликовали распоряжение главы региона о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования "Стрельная Вилладж" в селе Зольное.

Напомним, туристический комплекс "Стрельная Вилладж" появится неподалеку от горы Стрельной. Объект будет включать в себя экоотель с модульными домами вместимостью 180 человек, акватермальный комплекс, ресторан с террасой на берегу Волги, мини-яхт-клуб со стоянкой, детскую площадку и парковую зону.

Реализация проекта, который планируется сдать до 2040 г., займется ООО "Акрон Инфраструктура". Компания получила под проект два участка на берегу Волги в с. Зольное, один площадью 4,99 га, второй — 0,5 га.

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