Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном

На сайте правительства Самарской области опубликовали распоряжение главы региона о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования "Стрельная Вилладж" в селе Зольное.
Напомним, туристический комплекс "Стрельная Вилладж" появится неподалеку от горы Стрельной. Объект будет включать в себя экоотель с модульными домами вместимостью 180 человек, акватермальный комплекс, ресторан с террасой на берегу Волги, мини-яхт-клуб со стоянкой, детскую площадку и парковую зону.
Реализация проекта, который планируется сдать до 2040 г., займется ООО "Акрон Инфраструктура". Компания получила под проект два участка на берегу Волги в с. Зольное, один площадью 4,99 га, второй — 0,5 га.
Последние комментарии
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Мало того, что разделили на квадраты, начали точечную застройку, так еще и цену занижают. Никто не звал Тюмень, жители не согласны с этим застройщиком! Безымянка ждет Дон и Град, Паритету - НЕТ!
Всё верно, цена возмещения сильно занижена. Где оно, соответствие ст.32 п.7 ЖК Рф. Нужно и нашему дому идти по инстанциям, добиваться справедливого расселения.