Власти региона одобрили строительство туркомплекса "Стрельная вилладж" в Зольном

На сайте правительства Самарской области опубликовали распоряжение главы региона о реализации инвестпроекта по строительству многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования "Стрельная Вилладж" в селе Зольное.

Напомним, туристический комплекс "Стрельная Вилладж" появится неподалеку от горы Стрельной. Объект будет включать в себя экоотель с модульными домами вместимостью 180 человек, акватермальный комплекс, ресторан с террасой на берегу Волги, мини-яхт-клуб со стоянкой, детскую площадку и парковую зону.

Реализация проекта, который планируется сдать до 2040 г., займется ООО "Акрон Инфраструктура". Компания получила под проект два участка на берегу Волги в с. Зольное, один площадью 4,99 га, второй — 0,5 га.