Около Южного моста разрешат построить небоскребы

Стали известны некоторые детали концепции строительства микрорайона Самарское Заречье. Врио главы регионального минстроя Александр Фомин озвучил их в интервью Волга Ньюс.
Микрорайон Самарское Заречье планируют построить вдоль Южного шоссе - от Южного моста до торгового комплекса "Амбар". Посмотрите карту.
На первоначальном этапе под застройку планируется выделить 114 гектаров с последующим расширением до 270 гектаров. Прорабатывается мастер-план застройки. Один из предлагаемых вариантов - Самара-сити.
"Это будут отдельные кварталы с разноформатной застройкой, в том числе небоскребами. Там они будут выглядеть более гармонично с точки зрения восприятия, чем среди существующей застройки в городе", - рассказал Александр Фомин.
Врио министра добавил, что строительство небоскребов возможно и в других районах города, но с соблюдением определенных условий:
"Взять, например, предлагаемый проект строительства небоскребов в городе. Нельзя там просто взять и воткнуть 200-метровую башню. Должны быть проработаны все нюансы с точки зрения внешнего восприятия, эксплуатации, транспортной доступности, обеспечения инфраструктурой. Если все это будет учтено и нормы законодательства соблюдены - готовы рассмотреть и такой проект".
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!