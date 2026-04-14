Около Южного моста разрешат построить небоскребы

Стали известны некоторые детали концепции строительства микрорайона Самарское Заречье. Врио главы регионального минстроя Александр Фомин озвучил их в интервью Волга Ньюс.

Микрорайон Самарское Заречье планируют построить вдоль Южного шоссе - от Южного моста до торгового комплекса "Амбар". Посмотрите карту.

Александр Фомин: "Новых застройщиков в Самару привлекает недооцененный потенциал" Строительный рынок Самарской области становится более конкурентным, но есть проблемы с продажами, качеством и темпами возведения жилья. Удается ли их преодолеть? Кто поборется за покупателя с местными застройщиками? Где появятся новые микрорайоны? Что будет с ценами на жилье? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.

На первоначальном этапе под застройку планируется выделить 114 гектаров с последующим расширением до 270 гектаров. Прорабатывается мастер-план застройки. Один из предлагаемых вариантов - Самара-сити.

"Это будут отдельные кварталы с разноформатной застройкой, в том числе небоскребами. Там они будут выглядеть более гармонично с точки зрения восприятия, чем среди существующей застройки в городе", - рассказал Александр Фомин.

Врио министра добавил, что строительство небоскребов возможно и в других районах города, но с соблюдением определенных условий:

"Взять, например, предлагаемый проект строительства небоскребов в городе. Нельзя там просто взять и воткнуть 200-метровую башню. Должны быть проработаны все нюансы с точки зрения внешнего восприятия, эксплуатации, транспортной доступности, обеспечения инфраструктурой. Если все это будет учтено и нормы законодательства соблюдены - готовы рассмотреть и такой проект".