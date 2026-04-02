Самарский минстрой анонсировал строительство еще одного микрорайона

Еще один масштабный инвестиционный проект в сфере девелопмента собираются реализовать в Самарской области. Под него выбрали площадку в Тольятти - на Московском проспекте между улицами Фрунзе и Свердлова.

Площадь территории под развитие составляет 47 гектаров. Сейчас там пустырь. По соседству расположены ЖК "Фаворит" и ЖК "Матрешка", а также гипермаркет "Магнит". Посмотрите карту.

По информации минстроя, проект находится на стадии формирования концептуальных решений и определения параметров будущей застройки. Однако на сайте Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС) Самарской области, который отвечает за подготовку участков и привлечение инвесторов, опубликован вот такой рендер.

Фото: ФРЖС Самарской области

Также строительство новых микрорайонов планируется в Самаре и Волжском районе. К застройке собираются привлечь несколько девелоперов.

"В каждом проекте изначально закладывается все необходимое для жизни - жилье, детские сады, школы, поликлиники, дороги, инженерные коммуникации, общественные пространства и рабочие места. Не по остаточному принципу, а как единая среда, где все элементы связаны между собой. Особое внимание уделяем транспортной доступности и инженерной подготовке. Дороги, сети, мощности - все это планируется на старте, чтобы новые районы не создавали нагрузку, а органично встраивались в городскую структуру", - отмечает врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.