Самарский минстрой анонсировал строительство еще одного микрорайона

Еще один масштабный инвестиционный проект в сфере девелопмента собираются реализовать в Самарской области. Под него выбрали площадку в Тольятти - на Московском проспекте между улицами Фрунзе и Свердлова.
Площадь территории под развитие составляет 47 гектаров. Сейчас там пустырь. По соседству расположены ЖК "Фаворит" и ЖК "Матрешка", а также гипермаркет "Магнит". Посмотрите карту.
По информации минстроя, проект находится на стадии формирования концептуальных решений и определения параметров будущей застройки. Однако на сайте Фонда развития жилищного строительства (ФРЖС) Самарской области, который отвечает за подготовку участков и привлечение инвесторов, опубликован вот такой рендер.
Также строительство новых микрорайонов планируется в Самаре и Волжском районе. К застройке собираются привлечь несколько девелоперов.
"В каждом проекте изначально закладывается все необходимое для жизни - жилье, детские сады, школы, поликлиники, дороги, инженерные коммуникации, общественные пространства и рабочие места. Не по остаточному принципу, а как единая среда, где все элементы связаны между собой. Особое внимание уделяем транспортной доступности и инженерной подготовке. Дороги, сети, мощности - все это планируется на старте, чтобы новые районы не создавали нагрузку, а органично встраивались в городскую структуру", - отмечает врио министра строительства Самарской области Александр Фомин.
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.