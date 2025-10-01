В Волгарь и по рельсам: в Самаре собираются запустить наземное метро

Стали известны планы по развитию метрополитена в Самаре. Их обозначили в проекте Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года, общественные обсуждения которого стартуют 2 октября.
Авторы документа отметили, что наличие метрополитена является сильной стороной пространственного развития Самары. Хотя еще нужно поработать над его загрузкой пассажирами. Развивать метрополитен специалисты советуют "в соответствии с актуальными вызовами современной городской жизни.
В стратегии обозначен проект "Развитие метрополитена" со следующим перечнем мероприятий:
- содействие в завершении строительства первой ветки метрополитена со строительством новой станции метро "Театральная";
- разработка и обоснование планов по продлению первой линии и развитию последующих линий метрополитена;
- развитие транспортно-пересадочных узлов у ключевых станций, соединяющих метро с автобусами, трамваями и электричками;
- инициирование оснащения поездов Wi-Fi, зарядными портами для мобильных устройств;
- содействие внедрению цифровых билетов и интеграции с наземным транспортом;
- содействие развитию наземного метро на базе существующих железнодорожных путей.
Где именно могут построить наземное метро, в документе не указано. Однако железнодорожные пути проходят практически через всю территорию города, начиная от Куйбышевского района, через центр города, рядом с Южным мостом и далее вдоль промзон, Безымянки, Юнгородка, Зубчаниновки, Красноглинского района до северного выезда из города. При этом на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца они частично дублируют действующую ветку метро.
Впрочем, в стратегии обозначены планы по строительству метро в сторону микрорайона Волгарь (в качестве одного из приоритетных направлений развития Железнодорожного района Самары). Возможно, в этом направлении и будут адаптировать железнодорожные пути под наземное метро.
Свои замечания и пожелания жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.