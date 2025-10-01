В Волгарь и по рельсам: в Самаре собираются запустить наземное метро

Стали известны планы по развитию метрополитена в Самаре. Их обозначили в проекте Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года, общественные обсуждения которого стартуют 2 октября.

Авторы документа отметили, что наличие метрополитена является сильной стороной пространственного развития Самары. Хотя еще нужно поработать над его загрузкой пассажирами. Развивать метрополитен специалисты советуют "в соответствии с актуальными вызовами современной городской жизни.

В стратегии обозначен проект "Развитие метрополитена" со следующим перечнем мероприятий:

содействие в завершении строительства первой ветки метрополитена со строительством новой станции метро "Театральная";

разработка и обоснование планов по продлению первой линии и развитию последующих линий метрополитена;

развитие транспортно-пересадочных узлов у ключевых станций, соединяющих метро с автобусами, трамваями и электричками;

инициирование оснащения поездов Wi-Fi, зарядными портами для мобильных устройств;

содействие внедрению цифровых билетов и интеграции с наземным транспортом;

содействие развитию наземного метро на базе существующих железнодорожных путей.

Где именно могут построить наземное метро, в документе не указано. Однако железнодорожные пути проходят практически через всю территорию города, начиная от Куйбышевского района, через центр города, рядом с Южным мостом и далее вдоль промзон, Безымянки, Юнгородка, Зубчаниновки, Красноглинского района до северного выезда из города. При этом на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца они частично дублируют действующую ветку метро.

Впрочем, в стратегии обозначены планы по строительству метро в сторону микрорайона Волгарь (в качестве одного из приоритетных направлений развития Железнодорожного района Самары). Возможно, в этом направлении и будут адаптировать железнодорожные пути под наземное метро.

Свои замечания и пожелания жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать.