16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи В Волгарь и по рельсам: в Самаре собираются запустить наземное метро В самарском аэропорту установлена автоматическая станция поиска багажа В Самаре пустят автобусы к Парку дружбы народов В Самаре установят валидаторы на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19

Транспорт Транспорт и связь

В Волгарь и по рельсам: в Самаре собираются запустить наземное метро

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1879
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны планы по развитию метрополитена в Самаре. Их обозначили в проекте Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2036 года, общественные обсуждения которого стартуют 2 октября.

Фото: Александра Ламзина

Авторы документа отметили, что наличие метрополитена является сильной стороной пространственного развития Самары. Хотя еще нужно поработать над его загрузкой пассажирами. Развивать метрополитен специалисты советуют "в соответствии с актуальными вызовами современной городской жизни.

В стратегии обозначен проект "Развитие метрополитена" со следующим перечнем мероприятий:

  • содействие в завершении строительства первой ветки метрополитена со строительством новой станции метро "Театральная";
  • разработка и обоснование планов по продлению первой линии и развитию последующих линий метрополитена;
  • развитие транспортно-пересадочных узлов у ключевых станций, соединяющих метро с автобусами, трамваями и электричками;
  • инициирование оснащения поездов Wi-Fi, зарядными портами для мобильных устройств;
  • содействие внедрению цифровых билетов и интеграции с наземным транспортом;
  • содействие развитию наземного метро на базе существующих железнодорожных путей.

Где именно могут построить наземное метро, в документе не указано. Однако железнодорожные пути проходят практически через всю территорию города, начиная от Куйбышевского района, через центр города, рядом с Южным мостом и далее вдоль промзон, Безымянки, Юнгородка, Зубчаниновки, Красноглинского района до северного выезда из города. При этом на участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Земеца они частично дублируют действующую ветку метро.

Впрочем, в стратегии обозначены планы по строительству метро в сторону микрорайона Волгарь (в качестве одного из приоритетных направлений развития Железнодорожного района Самары). Возможно, в этом направлении и будут адаптировать железнодорожные пути под наземное метро.

Свои замечания и пожелания жители Самары смогут высказать в срок до 16 октября. Посмотрите инструкцию, где это можно сделать. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2