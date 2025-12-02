В Самаре планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Департамент транспорта Самары планирует инициировать рассмотрение вопроса об изменении стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте в 2026 году. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил глава ведомства Владимир Чичев.

Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы" Самара находится на пути развития транспортной системы. Какие проблемы предстоит преодолеть? Как продвигается модернизация общественного транспорта? Стоит ли ожидать повышения стоимости проезда? Какие развязки предлагается построить для решения проблемы пробок? Почему город решился на организацию платных парковок? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев.

По его словам, произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции. Конкретные предложения будут озвучены после согласования на уровне структурных подразделений администрации.

В последний раз стоимость проезда в Самаре повышали в январе 2025 года. Сейчас при оплате наличными она составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой - 37 рублей.

Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость варьируется от 175 до 1300 рублей.