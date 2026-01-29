"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.
Производственная линейка компании включает более 150 видов моторных масел, рассчитанных на различные типы двигателей и условия эксплуатации, а также трансмиссионные масла, антифризы и другие смазочные материалы. Все формулы создаются в собственном научно-исследовательском центре с применением цифровой системы "Алхимик" на базе искусственного интеллекта. Готовая продукция проходит тестирование в лабораториях и в реальных условиях, включая испытания на гоночных трассах.
"Газпромнефть-СМ" также выступает экспертом в области цифровых сервисов. Компания развивает сеть G-Profi Expert Center, где клиентам доступно техническое сопровождение и диагностика. Современные лаборатории позволяют по анализу масла прогнозировать возможные неисправности и снижать затраты на обслуживание техники. В настоящее время сеть включает 40 центров по всей стране, включая Самару.
"Системная цифровизация позволяет нам обеспечивать партнеров не только инновационными маслами, но и эффективными цифровыми сервисами, которые способны анализировать состояние техники и формировать персонализированные программы сервисного обслуживания", — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
В прошлом году "Газпромнефть-СМ" и один из крупнейших российских автодилеров — РОЛЬФ — запустили федеральную сеть станций технического обслуживания автомобилей под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ". Первая станция открылась в Самаре, всего в планах расширить сеть до 100 точек. Проект направлен на создание доступного профессионального сервиса для автовладельцев по всей стране и повышение уровня безопасности на дорогах.
