16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин В Самаре собираются пустить скоростные автобусы и трамваи В Волгарь и по рельсам: в Самаре собираются запустить наземное метро В самарском аэропорту установлена автоматическая станция поиска багажа В Самаре пустят автобусы к Парку дружбы народов

Транспорт Транспорт и связь

На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 205
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре планируют реализовать проект "Развитие парковочного пространства". Он входит в Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходится общественные обсуждения.

Фото: Александра Ламзина

"Цель проекта — формирование современной, удобной и доступной парковочной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное использование уличного пространства, снижение заторов и повышение комфортности городской среды", — пишут авторы стратегии.

Ключевыми мероприятиями проекта станут:

  • разработка комплексного плана строительства парковок с учетом районирования и введения частичного запрета на парковку на основных улицах для увеличения пропускной способности;
  • содействие строительству многоуровневых паркингов в деловых районах города, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства;
  • реконструкция дворовых пространств с учетом организации парковок в соответствии с потребностями жителей;
  • развитие платного парковочного пространства в центральной части города на основе динамической тарифной системы оплаты;
  • внедрение "умных" парковочных зон с датчиками занятости и мобильными сервисами;
  • развитие перехватывающих бесплатных парковок у транспортно-пересадочных узлов и узловых станций общественного транспорта;
  • содействие внедрению автоматизированных комплексов фиксации нарушений (парконов, камер).

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Стоит отметить, что идею организации платных парковок в Самаре обсуждают еще с 2014 года, когда главой города был Дмитрий Азаров. Тема всплывала и при следующих мэрах: Олеге Фурсове и Елене Лапушкиной.
"Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки
Платным парковкам в Самаре всё же быть. Начать власти планируют с центра города, а впоследствии — распространить проект на другие улицы города. В чем же чиновники видят пользу от платных парковок? И сколько автомобилистам придется отдавать денег? Публикуем подробности.
Но если изначально планировалось организовать только 3790 платных парковочных мест в центре, то впоследствии их число решили увеличить до 11 870 мест и расширить географию до таких загруженных городских магистралей, как ул. Гагарина, Победы, Мичурина и т. д. Базовый тариф тогда рассчитали на уровне 45 рублей за 1 час.
Организацию платных парковок заморозили в 2021 г. по решению того же Дмитрия Азарова. Тогда он занимал пост губернатора Самарской области и заявил, что прежде, чем вводить платные парковки нужно провести работу по развитию транспортной инфраструктуры.
После смены руководства региона и города начались некоторые подвижки. Администрация Самары закрепила функции оператора платных парковок за муниципальным казенным учреждением "Центр организации дорожного движения" (МКУ "ЦОДД"), а также скорректировала методику расчета платы. В марте 2025 года было объявлено о планах по запуску пилотного проекта на Волжском проспекте. Но это так и не произошло.

Гид потребителя

Последние комментарии

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2