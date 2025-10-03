На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

В Самаре планируют реализовать проект "Развитие парковочного пространства". Он входит в Стратегию социально-экономического развития города до 2036 года, которая проходится общественные обсуждения.
"Цель проекта — формирование современной, удобной и доступной парковочной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное использование уличного пространства, снижение заторов и повышение комфортности городской среды", — пишут авторы стратегии.
Ключевыми мероприятиями проекта станут:
- разработка комплексного плана строительства парковок с учетом районирования и введения частичного запрета на парковку на основных улицах для увеличения пропускной способности;
- содействие строительству многоуровневых паркингов в деловых районах города, в том числе с привлечением государственно-частного партнерства;
- реконструкция дворовых пространств с учетом организации парковок в соответствии с потребностями жителей;
- развитие платного парковочного пространства в центральной части города на основе динамической тарифной системы оплаты;
- внедрение "умных" парковочных зон с датчиками занятости и мобильными сервисами;
- развитие перехватывающих бесплатных парковок у транспортно-пересадочных узлов и узловых станций общественного транспорта;
- содействие внедрению автоматизированных комплексов фиксации нарушений (парконов, камер).
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.