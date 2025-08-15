В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч, введенные из-за атаки БПЛА на регион, сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.