Из Самары и Тольятти запустят новые автобусные маршруты до аэропорта

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует запустить два новых автобусных маршрута до аэропорта Курумоч. Они будут курсировать под номерами 222 и 333.
Как сообщили Волга Ньюс представители министерства, до конца 2025 года планируется провести аукционы по выбору перевозчиков. Работать маршруты по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.
Согласно реестру межмуниципальных маршрутов Самарской области, автобусы № 222 будут курсировать от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч. По пути они будут делать всего 5 остановок: в Самаре — около Центрального автовокзала, ТЦ "Империя" и LETOUT, микрорайона Новая Самара, также на КДП "Новосемейкино". В аэропорту пассажиров будут высаживать около первого терминала.
Автобусы № 333 будут ездить в аэропорт из Тольятти. В реестре указано, что забирать пассажиров они будут около ТЦ "Парк Хаус". По пути предусмотрены остановки в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. В аэропорту пассажиров также будут высаживать около первого терминала.
Это уже не первая попытка организовать стабильное автообусное сообщение до аэропорта. Сейчас к терминалу заезжает только один самарский маршрут — № 78 (Барбошина поляна (пр. Кирова) — п. Берёза).
