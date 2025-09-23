16+
Транспорт Транспорт и связь

Из Самары и Тольятти запустят новые автобусные маршруты до аэропорта

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует запустить два новых автобусных маршрута до аэропорта Курумоч. Они будут курсировать под номерами 222 и 333.

Как сообщили Волга Ньюс представители министерства, до конца 2025 года планируется провести аукционы по выбору перевозчиков. Работать маршруты по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году
Электричку от Самары до аэропорта Курумоч планируют запустить в 2028 году. Это следует из презентации заместителя начальника Куйбышевской железной дороги - начальника службы пассажирских перевозок Алексея Ситникова, представленной во вторник, 5 августа, на стратегической сессии "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".

Согласно реестру межмуниципальных маршрутов Самарской области, автобусы № 222 будут курсировать от железнодорожного вокзала Самары до аэропорта Курумоч. По пути они будут делать всего 5 остановок: в Самаре — около Центрального автовокзала, ТЦ "Империя" и LETOUT, микрорайона Новая Самара, также на КДП "Новосемейкино". В аэропорту пассажиров будут высаживать около первого терминала.

Автобусы № 333 будут ездить в аэропорт из Тольятти. В реестре указано, что забирать пассажиров они будут около ТЦ "Парк Хаус". По пути предусмотрены остановки в селах Васильевка и Зеленовка, поселках Прибрежный и Курумоч. В аэропорту пассажиров также будут высаживать около первого терминала.

Это уже не первая попытка организовать стабильное автообусное сообщение до аэропорта. Сейчас к терминалу заезжает только один самарский маршрут — № 78 (Барбошина поляна (пр. Кирова) — п. Берёза).

