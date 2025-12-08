16+
Куйбышевская ЖД обеспечит пассажиров чистой водой собственного производства

Транспорт Транспорт и связь

Куйбышевская ЖД обеспечит пассажиров чистой водой собственного производства

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
2 декабря в пассажирском вагонном депо Самара была открыта линия по производству бутилированной питьевой воды "Дорожная" — это собственный проект РЖД, призванный гарантировать качество и безопасность в пути.

Фото: предоставлено РЖД

Для создания производственной линии было оборудовано помещение, в котором производится подготовка и розлив воды в пластиковые 19-литровые ёмкости.

Открытие разливного цеха питьевой воды приурочили сразу к двум праздникам — шестнадцатилетие федеральной пассажирской компании и всероссийский день пассажиров.

"Мы решили в день пассажиров сделать подарок пассажирам Куйбышевского филиала федеральной пассажирской компании и гарантировать им качество питьевой воды, которая им предоставляется бесплатно в инновационных вагонах, последних лет постройки", — отмечает Инна Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО "ФПК".

Вода полностью соответствует ГОСТу. Она успешно прошла все необходимые химические, микробиологические и радиологические исследования. Анализы проводились на перечень из 80 компонентов.

"Производители зачастую производят ее по техническим условиям. Но мы пошли дальше и получили государственный сертификат, в соответствии со знаком качества ГОСТ и заключили договор с филиалом Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте, чтобы качество воды каждой партии было проверено в лаборатории и подтверждено соответствующими документами", — поделился Максим Федотов, руководитель проекта по производству бутилированной воды Куйбышевского филиала АО "ФПК".

Он также добавил, что первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. "Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тыс. 19-литровых емкостей, что позволит полностью обеспечить потребности пассажиров в поездах Куйбышевского филиала АО "ФПК", — отметил Максим Федотов.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

