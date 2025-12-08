Куйбышевская ЖД обеспечит пассажиров чистой водой собственного производства

2 декабря в пассажирском вагонном депо Самара была открыта линия по производству бутилированной питьевой воды "Дорожная" — это собственный проект РЖД, призванный гарантировать качество и безопасность в пути.

Для создания производственной линии было оборудовано помещение, в котором производится подготовка и розлив воды в пластиковые 19-литровые ёмкости.

Открытие разливного цеха питьевой воды приурочили сразу к двум праздникам — шестнадцатилетие федеральной пассажирской компании и всероссийский день пассажиров.

"Мы решили в день пассажиров сделать подарок пассажирам Куйбышевского филиала федеральной пассажирской компании и гарантировать им качество питьевой воды, которая им предоставляется бесплатно в инновационных вагонах, последних лет постройки", — отмечает Инна Гаврилова, заместитель начальника Куйбышевского филиала АО "ФПК".

Вода полностью соответствует ГОСТу. Она успешно прошла все необходимые химические, микробиологические и радиологические исследования. Анализы проводились на перечень из 80 компонентов.

"Производители зачастую производят ее по техническим условиям. Но мы пошли дальше и получили государственный сертификат, в соответствии со знаком качества ГОСТ и заключили договор с филиалом Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте, чтобы качество воды каждой партии было проверено в лаборатории и подтверждено соответствующими документами", — поделился Максим Федотов, руководитель проекта по производству бутилированной воды Куйбышевского филиала АО "ФПК".

Он также добавил, что первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. "Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тыс. 19-литровых емкостей, что позволит полностью обеспечить потребности пассажиров в поездах Куйбышевского филиала АО "ФПК", — отметил Максим Федотов.