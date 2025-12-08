О креативе и бизнесе: как прошел второй день форума "Мой бизнес 63"

В Самаре продолжает работу деловой форум "Мой бизнес 63. Стратегии развития". Более 400 жителей региона — предпринимателей, руководителей, инвесторов — посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн.

"Дважды в год, уже 7 лет мы проводим форум для бизнеса. Выбирая слоган форума в этом году — "Стратегии развития", мы хотели дать возможность предпринимателям посмотреть на их ближайшую деятельность: это и изменения в налоговой сфере, и внедрение искусственного интеллекта, и креатив во всех его проявлениях. За два дня форума мы постарались охватить те важные темы, которые предпринимателям необходимо освоить, чтобы продолжить развитие своего дела", — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Центральная тема второго дня форума — бизнес и креатив. Федеральные спикеры рассказали про маркетинг впечатлений: как создавать незабываемые моменты для клиентов, а также про развитие локальных брендов.

Еще одно ключевое событие — дискуссия о том, как МСП расти и масштабироваться, встраиваясь в креативные проекты региона. К обсуждению подключились органы власти, представители творческой сферы, туризма, коммерческих организаций.

"Сегодня бизнесу нужны не просто финансовые продукты, а понятный технологичный партнёр, который поможет пройти период трансформации с минимальными издержками. Именно эту роль Сбер и выполняет на форуме. Наши эксперты показывают предпринимателям, как уже сейчас оптимизировать процессы, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях новых требований. Мы говорим о комплексных решениях для управления финансами. Это то, что составляет основу устойчивого бизнеса завтрашнего дня", — рассказала Наталья Красулина, Управляющий Самарским отделением Сбербанка — генерального партнера форума.

Для участников форума прошел творческий мастер-класс по созданию елочной игрушки от основательницы мастерской дизайна и стиля "Коко" Влады Власовой. А завершился форум традиционной встречей "О бизнесе по-женски". О своем профессиональном пути, мотивации и трудностях рассказали женщины-руководители из разных отраслей экономики.

"Форум превзошел все ожидания: глобально, большое количество участников, всем было интересно, вопросов было много. Посетила секции и вчера, и сегодня. Особенно интересно выступление по налогам — это то, с чем столкнутся сейчас все предприниматели. Тема искусственного интеллекта — то, что сейчас будет развиваться и применяться во всех отраслях", — поделилась впечатлениями участница форума Елена Белова.

Продолжится форум "Мой бизнес" 9 декабря в Тольятти. Заполнить заявку на участие можно на сайте: forum.mybiz63.ru.

Событие проводится по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать о действующих мерах господдержки предпринимателей и предстоящих мероприятиях можно на сайте mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.