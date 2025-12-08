О креативе и бизнесе: как прошел второй день форума "Мой бизнес 63"

В Самаре продолжает работу деловой форум "Мой бизнес 63. Стратегии развития". Более 400 жителей региона — предпринимателей, руководителей, инвесторов — посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн.
"Дважды в год, уже 7 лет мы проводим форум для бизнеса. Выбирая слоган форума в этом году — "Стратегии развития", мы хотели дать возможность предпринимателям посмотреть на их ближайшую деятельность: это и изменения в налоговой сфере, и внедрение искусственного интеллекта, и креатив во всех его проявлениях. За два дня форума мы постарались охватить те важные темы, которые предпринимателям необходимо освоить, чтобы продолжить развитие своего дела", — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Центральная тема второго дня форума — бизнес и креатив. Федеральные спикеры рассказали про маркетинг впечатлений: как создавать незабываемые моменты для клиентов, а также про развитие локальных брендов.
Еще одно ключевое событие — дискуссия о том, как МСП расти и масштабироваться, встраиваясь в креативные проекты региона. К обсуждению подключились органы власти, представители творческой сферы, туризма, коммерческих организаций.
"Сегодня бизнесу нужны не просто финансовые продукты, а понятный технологичный партнёр, который поможет пройти период трансформации с минимальными издержками. Именно эту роль Сбер и выполняет на форуме. Наши эксперты показывают предпринимателям, как уже сейчас оптимизировать процессы, чтобы уверенно чувствовать себя в условиях новых требований. Мы говорим о комплексных решениях для управления финансами. Это то, что составляет основу устойчивого бизнеса завтрашнего дня", — рассказала Наталья Красулина, Управляющий Самарским отделением Сбербанка — генерального партнера форума.
Для участников форума прошел творческий мастер-класс по созданию елочной игрушки от основательницы мастерской дизайна и стиля "Коко" Влады Власовой. А завершился форум традиционной встречей "О бизнесе по-женски". О своем профессиональном пути, мотивации и трудностях рассказали женщины-руководители из разных отраслей экономики.
"Форум превзошел все ожидания: глобально, большое количество участников, всем было интересно, вопросов было много. Посетила секции и вчера, и сегодня. Особенно интересно выступление по налогам — это то, с чем столкнутся сейчас все предприниматели. Тема искусственного интеллекта — то, что сейчас будет развиваться и применяться во всех отраслях", — поделилась впечатлениями участница форума Елена Белова.
Продолжится форум "Мой бизнес" 9 декабря в Тольятти. Заполнить заявку на участие можно на сайте: forum.mybiz63.ru.
Событие проводится по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Узнать о действующих мерах господдержки предпринимателей и предстоящих мероприятиях можно на сайте mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?