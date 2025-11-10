16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области обсудили меры по снижению давления на бизнес Группа "Союз" приобрела тепличный бизнес в Тольятти Геннадий Сурков: "Амград" станет альтернативой центру Самары Планировали застройку: областной суд вернул "Скифу" участок на Солнечной В Самаре капитально отремонтируют контактную сеть по ул. Ново-Садовой

Экономика и бизнес

Антон Алиханов посетил стенд ГК "Полипласт" на выставке "Химия-2025"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

10 ноября в рамках знакомства с экспозицией выставки "Химия-2025" министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов посетил стенд Группы компаний "Полипласт" — крупнейшего производителя наукоемкой химической продукции, входящего в перечень системообразующих предприятий страны.

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

Председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов представил главе Минпромторга России инновационные разработки холдинга для ключевых отраслей российской промышленности. Сегодня продукция компании "Полипласт" охватывает практически все сферы промышленного применения химических добавок, среди которых металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, строительство и производство стройматериалов, легкая и кожевенная промышленность. Были отмечены перспективные направления, реализуемые в рамках национальной стратегии технологического лидерства.

"Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы вкладываемся в комплексную модернизацию производств и внедрение передовых технологий. Благодаря инновациям и увеличению мощностей, холдинг не только усиливает свои позиции на внутреннем рынке, но и повышает конкурентоспособность химической отрасли России на зарубежных площадках", — рассказал председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

По итогам встречи министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов подчеркнул важность выпускаемой холдингом продукции для развития отечественной химической отрасли и укрепления промышленной безопасности страны.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30