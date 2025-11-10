Антон Алиханов посетил стенд ГК "Полипласт" на выставке "Химия-2025"

10 ноября в рамках знакомства с экспозицией выставки "Химия-2025" министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов посетил стенд Группы компаний "Полипласт" — крупнейшего производителя наукоемкой химической продукции, входящего в перечень системообразующих предприятий страны.

Председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов представил главе Минпромторга России инновационные разработки холдинга для ключевых отраслей российской промышленности. Сегодня продукция компании "Полипласт" охватывает практически все сферы промышленного применения химических добавок, среди которых металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, строительство и производство стройматериалов, легкая и кожевенная промышленность. Были отмечены перспективные направления, реализуемые в рамках национальной стратегии технологического лидерства.

"Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы вкладываемся в комплексную модернизацию производств и внедрение передовых технологий. Благодаря инновациям и увеличению мощностей, холдинг не только усиливает свои позиции на внутреннем рынке, но и повышает конкурентоспособность химической отрасли России на зарубежных площадках", — рассказал председатель Совета директоров Группы компаний "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

По итогам встречи министр промышленности и торговли РФ Антон Андреевич Алиханов подчеркнул важность выпускаемой холдингом продукции для развития отечественной химической отрасли и укрепления промышленной безопасности страны.