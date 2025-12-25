16+
Финансы Экономика и бизнес

Авито: самарцы назвали топ ненужных подарков на Новый год

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самый желанный подарок на Новый год для жителя Самары — это техника, на другом краю шкалы желанности оказались ненужные сертификаты в незнакомые магазины. При этом большинство не спешит избавляться от нежеланной вещи, а каждый пятый уверяет, что рад любому знаку внимания. Аналитики Авито провели опрос и выяснили, какие сюрпризы самарцы будут искренне рады найти под новогодней ёлкой.

Желанные подарки

В списке хотелок жителей Самары лидирует электроника — ее хотели бы получить в подарок треть (31%) опрошенных, причем чаще это мужчины (39%). На втором месте — любое путешествие, в том числе за город или по России (25%). За этот вариант чаще голосовали женщины (28%). 12% признались, что хотели бы получить на Новый год квартиру, автомобиль или другой крупный подарок. Примечательно, что чаще на такие щедрые жесты рассчитывают мужчины (24%). Представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия (26%), косметику и парфюмерию (23%), а также товары для дома (21%).

При этом о своих желаниях жители Самары заявляют не так часто. Лишь 21% опрошенных говорят, что они хотели бы получить в подарок, 11% создают вишлист, а 4% — выбирают что-то совместно с дарящим. Еще 30% могут поделиться своими хотелками, но только если их об этом попросят.

Ненужные презенты

При этом в листе ненужных подарков лидируют сертификаты в "непонятные" магазины (24%). Также в списке — безделушки и сувениры (22%) и шуточные подарки, например, посуда и текстиль с фотографиями (18%). Женщины не хотели бы получить в подарок мягкие игрушки (20%) и ненужную косметику или парфюм (13%), мужчины — носки и нижнее белье (11%). При этом каждый пятый (21%) признался, что будет рад любому презенту.

Даже если подарок разошелся с ожиданиями, большинство все равно старается поступить с ним деликатно. Чаще всего такие вещи просто хранят "на всякий случай" — так ответили 32% респондентов. Также 32% передают такие вещи родственникам или друзьям, а 30% предпочитают передаривать их тем, кому они могут действительно пригодиться. Еще 29% пытаются использовать их, даже если они не нравятся. Перепродажей таких вещей занимаются всего 14% опрошенных.

Сложный выбор

При выборе подарка респонденты чаще всего ориентируются на интересы получателя. Так действуют 48% опрошенных. Еще 34% стараются уточнять пожелания, чтобы избежать промахов. А 6% опираются на то, что сейчас популярно и выбирают из трендовых вариантов — так чаще всего делает молодежь 25–34 лет (9%).

Также при выборе подарка важен бюджет. Самый популярный ценовой диапазон — до 3 000 рублей, в него хотят уложиться 40% опрошенных. 29% готовы потратить на подарок близкому до 5 000 рублей, 13% — от 5 000 до 10 000 рублей. Еще 12% не против потратить до 30 000 рублей, а больше этих сумм — 6%. Средняя сумма, которую респонденты считают уместной для подарка близкому человеку, составила 10 000 рублей. Причем мужчины называли сумму в среднем на 50% больше, чем женщины.

Примечательно, что сами деньги каждый пятый (20%) опрошенный считает ленивым подарком. Чаще такое мнение высказывали респонденты старше 55 лет (29%). Но 33% спокойно дарят купюры и с радостью принимают их в подарок.

