ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%

САМАРА. 6 МАРТА.
По предварительным оценкам ВТБ, в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. По оценкам ВТБ, в феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

"Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников. ВТБ растет сейчас быстрее рынка — в феврале мы прибавили 22% к январским показателям и четверть — к февралю прошлого года", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Объем выдач автокредитов ВТБ в Самарской области в феврале вырос на 11% по сравнению с январем. Средний чек при этом сохранился на уровне около 1,5 млн рублей, что соответствует общероссийскому показателю.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения.

