НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) обновил категории повышенного кешбэка на март и апрель с учетом традиционных предпочтений клиентов и сезонного фактора. К действующим на данный момент позициям добавились три новых — "Музыка", "Цветы" и "Дом, ремонт".

В преддверии женского праздника клиенты банка смогут приобрести цветы с кешбэком 7%. Возврат 3% за траты на обустройство дома и проведение ремонта поможет тем, кто решился на обновление. Меломанам придется по вкусу 25% кешбэка в категории "Музыка". Из 10 предложенных категорий пользователь программы лояльности может выбрать четыре. На покупки, не попадающие в избранные категории, продолжит действовать кешбэк до 1,25%.

Новые предложения дополнят действующие на данный момент категории: "Супермаркеты", "Оплата ЖКУ", "Красота", "Транспорт", "Медицинские товары и услуги", "Рестораны" и "Аптеки". Из них самые популярные сохранили возможность повышенного кешбэка: "Супермаркеты" (97,49% выбравших) "Аптеки" (78.47%) и "Оплата ЖКУ" (64,51%). Еще две категории, которые появились в январе, — "Медицинские товары и услуги" и "Транспорт" — в первые два месяца текущего года также пользовались спросом у клиентов. Их выбрали 37% и 40% получателей кешбэка.

Ранее НОВИКОМ увеличил месячный лимит кешбэка для карт МИР Премиальная и Мир Supreme. Подключиться к программе, а также настроить подходящие категории повышенного кешбэка можно, воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка либо обратившись в офис или колл-центр.

"По мнению экспертов и клиентов банка, наша программа лояльности "Кешбэк" является на сегодняшний день лучшей на рынке. За прошлый год она стала визитной карточкой НОВИКОМа и превратилась в по-настоящему эффективную социальную меру поддержки работников промышленных предприятий. С учетом потребностей наших клиентов мы развиваем действительно полезный финансовый продукт, который позволяет экономить в условиях растущих цен. Гарантируем и впредь лучшие условия по наиболее востребованным категориям кешбэка", — заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

В 2025 году НОВИКОМ выплатил своим клиентам — работникам промышленности кешбэк в размере 1,194 млрд рублей, что в 3,4 раза выше показателя предыдущего года. Число активных пользователей программы лояльности в прошлом году выросло в 4 раза. Данные подтверждают, что удовлетворенность клиентов программой сказывается на общей статистике пользования картами НОВИКОМа. Объем покупок по картам вырос на 77%, а прирост остатков на "пластике" составил 21%. Эксперты банка отмечают значительный потенциал для дальнейшего роста показателей за счет прозрачных условий, востребованных категорий и высокого лимита начисления кешбэка.

