16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки НОВИКОМ запускает новые вклады с повышенной доходностью ВТБ открыл обновленный офис в Железнодорожном районе Самары Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд руб. в виде акционерного и заёмного капитала Сбер масштабирует сервис "Плати частями" на платёжных терминалах

Банки Финансы

НОВИКОМ запускает новые вклады с повышенной доходностью

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) представил два новых депозитных продукта "Капитал зарплатный онлайн" и "Капитал premium онлайн" с эксклюзивными ставками до 15,8% годовых. Условия доступны клиентам, получающим зарплату на карту банка, а также отдельным категориям вкладчиков.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Два новых депозита пополнили линейку "Капитал", которая предусматривает повышенную доходность и выплату процентов в конце срока. В соответствии с условиями вкладов пополнение и частичное снятие денежных средств досрочно невозможно. Особенностью продуктов является то, что оформить их можно только в интернет-банке или мобильном приложении НОВИКОМа.

Проценты по депозитам устанавливаются в зависимости от суммы и периода размещения. Так, по вкладу "Капитал зарплатный онлайн" максимальная ставка составляет 15,1% годовых, по вкладу "Капитал premium онлайн" — 15,8% годовых, что выше средних значений по рынку. Сроки размещения средств варьируются от 91 до 1100 дней.

"Вклады по-прежнему остаются наиболее востребованным у россиян инструментом сбережения средств. Также мы видим устойчивый рост спроса на дистанционные финансовые сервисы. Развивая цифровые продукты, мы стремимся предложить клиентам максимально удобные и прозрачные инструменты с конкурентной доходностью", — пояснил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

Совершенствуя свои розничные продукты, НОВИКОМ придерживается трех основных сценариев накопления средств. Линейка непополняемых вкладов "Капитал" приносит наиболее высокий процент, выплачиваемый в конце срока. Депозиты из линейки "Рост" предусматривают пополнение, ежемесячную выплату дохода и растущую процентную ставку. Линейка "Комфорт" — это пополняемые вклады с возможностью частичного снятия средств. Одним из ключевых депозитных продуктов НОВИКОМа является вклад "Рантье", проценты по которому "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России.

С подробной информацией по условиям банковских депозитов можно ознакомиться на сайте НОВИКОМа в разделе "Вклады".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1