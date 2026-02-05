16+
Сюжеты:
Сбер рассказал о самых необычных залогах в обеспечение кредитов в 2025 году

Банки Финансы

Сбер рассказал о самых необычных залогах в обеспечение кредитов в 2025 году

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер предоставляет бизнесу финансирование под самый широкий спектр залогов. В 2025 году клиенты банка предлагали в качестве обеспечения как традиционные, так и самые необычные активы — от макета Луны до садовых фигур любимых мультипликационных персонажей. Гибкий подход банка к залоговой политике открывает предпринимателям новые возможности для развития.

Ежегодно залоговая служба Сбера оценивает порядка 3 млн объектов. Среди них — нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и уникальные танкеры, терминалы аэропортов и воздушные суда, крупные производственные и агрокомплексы, многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура и многое другое.

Сбер подходит к каждому запросу индивидуально и идёт навстречу клиентам, принимая даже самые неочевидные, на первый взгляд, залоги. Важно, чтобы они обладали ликвидностью, были разрешены законом, значимы для заёмщика и доступны для контроля банка на протяжении всего времени действия кредита. Главная цель — помочь бизнесу получить финансирование для развития.

Анализ нестандартных предложений 2025 года показал большое разнообразие. Клиенты предлагали, например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет для демонстрации топографии. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства ― Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.

Отдельную категорию составили работающие бизнес-активы. В том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов, передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров.

Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

