Сбер рассказал о самых необычных залогах в обеспечение кредитов в 2025 году

Сбер предоставляет бизнесу финансирование под самый широкий спектр залогов. В 2025 году клиенты банка предлагали в качестве обеспечения как традиционные, так и самые необычные активы — от макета Луны до садовых фигур любимых мультипликационных персонажей. Гибкий подход банка к залоговой политике открывает предпринимателям новые возможности для развития.
Ежегодно залоговая служба Сбера оценивает порядка 3 млн объектов. Среди них — нефтебазы и нефтеналивные терминалы, морские терминалы и уникальные танкеры, терминалы аэропортов и воздушные суда, крупные производственные и агрокомплексы, многофункциональные спортивные комплексы, горнолыжные курорты, туристическая инфраструктура и многое другое.
Сбер подходит к каждому запросу индивидуально и идёт навстречу клиентам, принимая даже самые неочевидные, на первый взгляд, залоги. Важно, чтобы они обладали ликвидностью, были разрешены законом, значимы для заёмщика и доступны для контроля банка на протяжении всего времени действия кредита. Главная цель — помочь бизнесу получить финансирование для развития.
Анализ нестандартных предложений 2025 года показал большое разнообразие. Клиенты предлагали, например, Луну — но не космическое тело, а детальный макет для демонстрации топографии. Банк также рассматривал и принимал в качестве залога коллекционные и декоративные предметы: садовые фигуры в виде любимых героев детства ― Крокодила Гены и Чебурашки, а также японский каменный фонарик Рокакку Икекоми, бриллианты, картины и театральные декорации.
Отдельную категорию составили работающие бизнес-активы. В том числе рыбоводный завод по разведению лосося, ферма по выращиванию шампиньонов, передвижной кинотеатр и оборудование для кинотеатров.
Общая стоимость всех объектов, прошедших экспертизу в 2025 году, превысила 45 трлн рублей. При этом стоимость самого дорого залога в портфеле банка составила 2 трлн рублей.
