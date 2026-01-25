Самарская область вошла в десятку регионов по числу студентов-инвесторов

По данным СберИнвестиций, Самарская область заняла седьмое место по числу студентов-инвесторов в стране, а их общее число в 2025 году выросло вдвое. Чаще всего они покупали облигации. При этом акции молодые люди выбирали активнее, чем клиенты брокера в целом. Таковы результаты исследования, которое брокер Сбера провел ко Дню студента. Также к празднику Сбер запустил ИнвестФест с призами за прохождение мини-игр.

По числу студентов-инвесторов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, Свердловская, Кемеровская, Самарская области, Приморский край, Ростовская область и Алтайский край. Большинство инвестирующих студентов — юноши. Девушки составляют 31%.

Активнее всего в 2025 году студенты приобретали облигации — 36% от всего объема покупок за вычетом продаж. На акции у них пришлось 16% чистых вложений, в то время как у других клиентов СберИнвестиций — 13%. В десятке самых популярных акций — Сбер, X5, ВТБ, Лукойл, Яндекс, Полюс, Т-Технологии, Озон, Татнефть, Интер РАО.

Фонды также пользуются популярностью — на них пришлось 13% чистых вложений. В отличие от большинства остальных клиентов, которые в прошлом году продавали фонды денежного рынка, студенты продолжали их покупать — доля составила 5%.

Ко Дню студента Сбер также запустил ИнвестФест: онлайн-проект с мини-играми, которые учат инвестировать грамотно. Например, как найти подходящий момент для покупки или продажи активов или собрать диверсифицированный портфель. А ещё 25 января для студентов открыт бесплатный доступ на каток в Лужниках, где подготовлена специальная зона с призами от СберИнвестиций.

Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбербанка:

"В последнее время всё больше молодых людей интересуются фондовым рынком. Нам очень приятно видеть энтузиазм, с которым они подходят к инвестиционному процессу. Например, наш прошлогодний молодёжный ИнвестЧемп собрал участников из 435 вузов — свыше 11 тыс. человек. В Сезоне биржевых гонок каждый десятый участник был в возрасте до 25 лет.

У студентов пользуется популярностью и "Гуру рынка" — игра в приложении "СберИнвестиции", в которой нужно правильно угадать движение рынка. С этой задачей справляются 53% молодёжи. Мы поздравляем студентов с праздником и окончанием экзаменов и желаем, чтобы их путь на фондовом рынке был ярким и результативным".