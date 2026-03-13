"Оплата улыбкой": жители Поволжья воспользовались биометрией более 13 млн раз в 2025 году

16+
САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
По итогам 2025 г. в Поволжье почти в семь раз вырос интерес на оплату услуг с помощью биометрии: сервисом "Оплата улыбкой" за год воспользовалось более 13 млн раз. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель составлял менее 2 млн транзакций. Количество оплат с помощью биометрии увеличилось на 581%.

Пик популярности пришелся на летний сезон: в июле 2025 года сервисом воспользовалось рекордное количество клиентов - 126,2 тыс. человек. Высокий спрос на такой способ оплаты традиционно остался и в предпраздничный период декабря - 122,3 тыс, что на 77,8% выше показателей последнего месяца 2024 года (68,8 тыс.).

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Мы видим, что оплата по биометрии перестала быть просто "технологическим экспериментом" и стала повседневным ритуалом для миллионов людей в стране, в частности, в Поволжье. В 2025 году мы зафиксировали кратный рост числа операций, что доказывает - решение выбирают за его удобство и надежность".

В 2025 году чаще всего "улыбались" терминалу люди в самом активном возрасте - от 25 до 44 лет. Интересно, что женщины в этой возрастной группе проявили даже большую лояльность к инновациям, чем мужчины. Следом за миллениалами идут уверенные пользователи в возрасте 45-64 лет, которые также оценили скорость и простоту сервиса.

Постепенно развивается и инфраструктура. К декабрю 2025 года количество терминалов, поддерживающих оплату по биометрии, в Поволжье достигло 79 тыс. устройств. Это на 22,4% больше, чем в декабре 2024 года (65 тыс.).

Сбер запустил сервис оплаты по биометрии летом 2023 года. "Оплата улыбкой" позволяет забыть о пластиковых картах, телефонах и наличных: покупку можно оплатить буквально одним взглядом на кассу. Технология на базе искусственного интеллекта не только мгновенно распознает уникальные черты лица, надежно отличая живого человека от фотографии, но и учитывает изменения во внешности (борода, очки, прическа). Это не только современно и удобно, но и безопасно: для подтверждения особых транзакций система может запросить ПИН-код, а его пользователь в любой момент может изменить в приложении.

