Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве Общего собрания акционеров

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (ОСА) банка ВТБ 14 апреля 2026 года.

"Акционерам предстоит рассмотреть вопрос о конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Цель такого шага — сделать структуру капитала прозрачнее, упростить выстраивание инвесторами стратегий вложений в инструменты банка и прогнозов по их перспективности. Важнейшее условие этой процедуры — соблюдение прав миноритариев, сохранение прежнего распределения дивидендного потока. Полагаем, что унификация типов ценных бумаг будет служить росту акционерной стоимости", — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В повестку собрания также включен вопрос об утверждении изменений в устав банка.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 21 марта 2026 года. Акционеры смогут голосовать в электронном виде в мобильном приложении "Акционер ВТБ", "ВТБ Мои Инвестиции" и "Кворум", на сайте АО "ВТБ Регистратор" и портале Общего собрания акционеров с 22 марта по 14 апреля включительно.