Сбер помогает правительству РФ с обучением и решениями в сфере искусственного интеллекта

Сбер принял участие в "Неделе Искусственного интеллекта", которая впервые проходит в Доме правительства. Мероприятие проводится для государственных служащих и включает в себя образовательную программу, а также интерактивную выставку отечественных ИИ-решений. В церемонии открытия "Недели ИИ" принял участие заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко, курирующий направление внедрения искусственного интеллекта в России.

В рамках выставки Сбер вместе с партнерами представил свои собственные передовые ИИ-технологии, которые меняют привычный мир вокруг человека и предоставляют каждому новые возможности для повышения качества жизни, личной эффективности и производительности труда.

В частности, вице-премьеру продемонстрировали возможности нейросети ГигаЧат, которая помогает сотрудникам в решении таких типовых задач, как подготовка справок, проверка правописания, формирование краткого анализа и содержания документов. Кроме того, в рамках эксперимента ведется работа по созданию инфраструктуры для функционирования ИИ-решений.

Также Сбер с партнерами ("Салют для бизнеса" и Група ЦРТ) представил полный набор инструментов для создания ИИ-агентов для госслужащих на основе ГигаЧат, которые помогают готовить справки, протоколы, работать с нормативно-правовыми актами, отвечать на обращения граждан.

В рамках образовательной программы для госслужащих организованы лекции с участием специалистов-практиков Сбера.

Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ:

"Мы уже начали использовать искусственный интеллект в аппарате правительства. Для этого запустили эксперимент и развернули ряд решений для выполнения типовых задач. Цель - освободить специалистов от рутинных операций, например, от подготовки справок, чтобы они могли сосредоточиться на сутевых вопросах. Важно понимать: искусственный интеллект не пишет законопроекты и не принимает государственные решения. Он не заменяет человека и не конкурирует с ним. ИИ - это лишь инструмент и помощник госслужащего. В рамках "Недели ИИ" мы не только обучаем госслужащих применять ИИ в своей работе, но и стремимся изменить их отношение к технологии. Сегодня умение грамотно использовать искусственный интеллект - это новая профессиональная компетенция. Нет ничего плохого в том, чтобы применять современные инструменты, которые позволяют решить задачу за несколько минут вместо нескольких часов".

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка:

"Технологии, которые мы показываем на Неделе ИИ в правительстве РФ, объединяет понятная идея: искусственный интеллект должен работать на человека и страну, а не наоборот. Мы создаем решения, которые являются максимально полезными уже прямо сейчас для применения их в высокоответственной работе аппарата правительства. Эти технологии делают сложные вещи простыми и доступными и помогают в цифровой трансформации всей страны. ИИ-помощник ГигаЧат, ГигаЧат Бизнес, ИИ-агенты, анализ данных, речевые технологии и другие разработки Сбера, приносят ощутимую пользу государству и его гражданам. И эти позитивные эффекты будут только нарастать".

Помимо возможностей ГигаЧат, гости выставки смогли ознакомиться и с другими технологическими решениями Сбера и его партнеров:

Антропоморфный робот Грин, который успешно передвигается в незнакомой среде и учится работать с предметами. Скоро такие роботы появятся в ретейле для сборки товаров, на производствах для комплектования деталей, в лабораториях для сортировки пробирок, в гостиницах для помощи по хозяйству.

Инновационный банкомат Сбера с двумя экранами демонстрирует новый уровень обслуживания: умный помощник и сервис бесплатной экспресс-оценки здоровья, который измеряет частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма. Человек получает расшифровку показателей и рекомендации по дальнейшим шагам на основе модели GigaDoc. Управление банкоматом через голосовые команды с помощью ИИ-помощника ГигаЧат позволяет легко получить консультацию по продуктам и выполнить основные операции.

Экосистема инструментов для тех, кто пишет код, включает платформу для совместной разработки GitVerse, ИИ-ассистента GigaCode, среду разработки GigaIDE и платформу GigaStudio для создания веб-приложений с нуля в режиме диалога.

Мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc бесконтактно (по лицу) определяет пульс, артериальное давление, уровень стресса, эластичность сосудов, выносливость сердца (вариабельность ритма), биологический возраст, индекс массы тела, риск диабета второго типа и другие показатели здоровья.

Умные устройства СберЗдоровья - портативная камера с тремя насадками для осмотра уха, горла, носа и кожи, электронный стетоскоп, умный тонометр - позволяют тут же передать данные врачу. Для регионов актуален цифровой ФАП - аппаратно-программный комплекс в защищенном кейсе с ноутбуком, электрокардиографом, тонометром, анализатором мочи и экспресс-анализатором крови на глюкозу и холестерин. Его ПО включает систему поддержки врачебных решений: на основе собранного анамнеза ИИ предлагает три наиболее вероятных диагноза и самостоятельно расшифровывает ЭКГ.

Корпоративная версия ГигаЧат для создания ИИ-агентов - ГигаЧат Бизнес. Отечественная платформа скоро будет доступна компаниям.

Платформа Process Mining, которая восстанавливает реальную картину процессов из логов информационных систем, выявляет неэффективности и помогает оптимизировать процессы через глубокую аналитику и рекомендации на базе ИИ. А платформа макроэкономических индикаторов Data Tracker обеспечивает бизнес верифицированными данными для принятия стратегических решений, что критически важно после ухода с российского рынка глобальных информационных терминалов.

Обучающие программы от СберУниверситета, "Школы 21" и "Нетологии" для правительства РФ, органов власти, корпораций и университетов.

Специально для участников мероприятия с помощью ГигаЧат был разработан дизайн банковской карты, которую они могут получить в офисе Сбербанка, расположенном на территории Дома правительства РФ.