Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин

Генеральным директором Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1) — компании, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой ИТ-решений, назначен Андрей Гулидин, ранее — заместитель генерального директора Т1 Иннотех по развитию бизнеса.

Андрей обладает более чем 22-летним опытом работы в сфере разработки программного обеспечения. Прошел путь от инженера по тестированию ПО до руководящих позиций в ведущих отечественных ИТ-компаниях. На сегодняшний день в Т1 Иннотех работает свыше 16 000 сотрудников, представленных в более чем 170 городах Российской Федерации.

В период своей деятельности в качестве заместителя генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин реализовал стратегию по формированию партнёрской сети, а также взаимодействию с ключевыми игроками финансового сектора страны. Под его руководством на рынок были выведены ряд продуктов, получивших признание в отрасли: комплексное решение для управления процессами финансовых организаций Финплатформа Т1, RWA-калькулятор для автоматизации расчета активов, взвешенных по уровню риска, платформа для управления рисками, контрольными процедурами и аудитом Оазис, сервис сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС.

Стратегия Т1 Иннотех остаётся неизменной: развитие продуктовой линейки, обеспечение высокого качества сервиса для действующих клиентов при оптимальной стоимости, а также масштабирование успешных решений на новые рынки.

"Современный этап развития ИТ-индустрии характеризуется повышенным вниманием со стороны клиентов к эффективности, надёжности и предсказуемости стоимости технологий. На этих принципах базируется наша работа. Российские компании завершают этап построения цифрового суверенитета. Т1 Иннотех стремится стать одним из лидеров в этой сфере, предлагая технологии, функционально и качественно соответствующие мировым стандартам. Работа ведётся на основе передовых архитектур и внедрения искусственного интеллекта", — комментирует Андрей Гулидин, генеральный директор Т1 Иннотех.

Т1 Иннотех — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке, поставке и сопровождении ИТ-решений для крупнейших банков, страховых, лизинговых организаций и других участников финансового сектора. Компания предлагает комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы обработки больших данных, а также реализует проекты на заказ любой степени сложности. Продукты Т1 Иннотех способствуют цифровизации бизнеса и ускорению ИТ-трансформации за счёт гибкости, быстрой адаптации и соответствия международным стандартам.