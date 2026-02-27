16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин "Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве Эксперт ИТ-холдинга Т1: ИИ в закупках даст двукратный рост производительности Эксперт Авито рассказал о будущем ИИ-агентов ИТ-холдинг Т1: без сильных ИБ-команд компании рискуют "застыть" в развитии

ИТ Транспорт и связь

Компанию по разработке ИТ-решений Т1 Иннотех возглавил Андрей Гулидин

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Генеральным директором Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1) — компании, занимающейся разработкой, поставкой и поддержкой ИТ-решений, назначен Андрей Гулидин, ранее — заместитель генерального директора Т1 Иннотех по развитию бизнеса.

Андрей обладает более чем 22-летним опытом работы в сфере разработки программного обеспечения. Прошел путь от инженера по тестированию ПО до руководящих позиций в ведущих отечественных ИТ-компаниях. На сегодняшний день в Т1 Иннотех работает свыше 16 000 сотрудников, представленных в более чем 170 городах Российской Федерации.

В период своей деятельности в качестве заместителя генерального директора по развитию бизнеса Т1 Иннотех Андрей Гулидин реализовал стратегию по формированию партнёрской сети, а также взаимодействию с ключевыми игроками финансового сектора страны. Под его руководством на рынок были выведены ряд продуктов, получивших признание в отрасли: комплексное решение для управления процессами финансовых организаций Финплатформа Т1, RWA-калькулятор для автоматизации расчета активов, взвешенных по уровню риска, платформа для управления рисками, контрольными процедурами и аудитом Оазис, сервис сравнительной аналитики по операционному риску ОРИКС.

Стратегия Т1 Иннотех остаётся неизменной: развитие продуктовой линейки, обеспечение высокого качества сервиса для действующих клиентов при оптимальной стоимости, а также масштабирование успешных решений на новые рынки.

"Современный этап развития ИТ-индустрии характеризуется повышенным вниманием со стороны клиентов к эффективности, надёжности и предсказуемости стоимости технологий. На этих принципах базируется наша работа. Российские компании завершают этап построения цифрового суверенитета. Т1 Иннотех стремится стать одним из лидеров в этой сфере, предлагая технологии, функционально и качественно соответствующие мировым стандартам. Работа ведётся на основе передовых архитектур и внедрения искусственного интеллекта", — комментирует Андрей Гулидин, генеральный директор Т1 Иннотех.

Т1 Иннотех — высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке, поставке и сопровождении ИТ-решений для крупнейших банков, страховых, лизинговых организаций и других участников финансового сектора. Компания предлагает комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, финтех-продукты, системы обработки больших данных, а также реализует проекты на заказ любой степени сложности. Продукты Т1 Иннотех способствуют цифровизации бизнеса и ускорению ИТ-трансформации за счёт гибкости, быстрой адаптации и соответствия международным стандартам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1