Т2 запустила первую рекламную кампанию в поддержку нового бренда кибербезопасности SafeWall

Т2, российский оператор мобильной связи, представил первую рекламную кампанию в 2026 году. Она посвящена новому бренду оператора — многоуровневой системе безопасности SafeWall, доступной бесплатно всем абонентам. В рекламном ролике Т2 заявила о безопасности как о безусловном правиле. К запуску кампании оператор обновил платформу, добавив антифишинг, автоматический мониторинг утечки данных и возможность сообщать о подозрительных номерах.

SafeWall — это продуманная архитектура безопасности, многоуровневая система защиты. Базовый слой входит во все тарифы Т2 и доступен каждому абоненту бесплатно. Он защищает от самых распространенных киберугроз с момента подключения к оператору. При этом пользователи могут получить расширенные функции для усиления цифровой безопасности.

Спустя несколько месяцев после запуска платформы SafeWall, Т2 представляет ее первую масштабную рекламную кампанию. В центре внимания — три ключевые функции, которые уже сегодня доступны миллионам абонентов Т2: блокировка звонков мошенников, защита от вредоносных ссылок и защита персональных данных.

С запуском кампании Т2 анонсирует и важные обновления сервиса. Теперь все абоненты получают бесплатную защиту от фишинга и могут сообщать о подозрительных номерах через специальное окно в приложении. В рамках продвинутого уровня абоненты также могут подключить автоматический мониторинг утечки персональных данных.

SafeWall защищает абонентов от самых актуальных угроз. Базовый уровень включает функции голосового ассистента, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. При этом платформа позволяет гибко настраивать уровень своей безопасности. Расширенный уровень блокирует звонки и SMS с иностранных номеров, а также позволяет запрашивать бесплатные отчеты об утечках персональных данных от "Солара". Для максимальной защиты клиенты могут подключить дополнительные платные сервисы безопасности.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:

"Безопасность абонентов — безусловное правило Т2. И первую рекламную кампанию 2026 года мы посвятили одному из главных вызовов современного цифрового мира — кибербезопасности. Платформа SafeWall — реальный ответ на этот вызов. Мы не просто создаем новые функции, а строим многоуровневую систему, которая по-настоящему защищает клиентов от всех видов кибермошенничества и обеспечивает им безопасный цифровой опыт. Платформа адаптируется к появлению новых угроз и потребностей пользователей. Мы с командой сделали рекламную коммуникацию максимально простой и понятной, чтобы каждый абонент знал: с момента подключения к Т2 он уже находится под надежной защитой".