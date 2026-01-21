Т2 запустила первую рекламную кампанию в поддержку нового бренда кибербезопасности SafeWall

Т2, российский оператор мобильной связи, представил первую рекламную кампанию в 2026 году. Она посвящена новому бренду оператора — многоуровневой системе безопасности SafeWall, доступной бесплатно всем абонентам. В рекламном ролике Т2 заявила о безопасности как о безусловном правиле. К запуску кампании оператор обновил платформу, добавив антифишинг, автоматический мониторинг утечки данных и возможность сообщать о подозрительных номерах.
SafeWall — это продуманная архитектура безопасности, многоуровневая система защиты. Базовый слой входит во все тарифы Т2 и доступен каждому абоненту бесплатно. Он защищает от самых распространенных киберугроз с момента подключения к оператору. При этом пользователи могут получить расширенные функции для усиления цифровой безопасности.
Спустя несколько месяцев после запуска платформы SafeWall, Т2 представляет ее первую масштабную рекламную кампанию. В центре внимания — три ключевые функции, которые уже сегодня доступны миллионам абонентов Т2: блокировка звонков мошенников, защита от вредоносных ссылок и защита персональных данных.
С запуском кампании Т2 анонсирует и важные обновления сервиса. Теперь все абоненты получают бесплатную защиту от фишинга и могут сообщать о подозрительных номерах через специальное окно в приложении. В рамках продвинутого уровня абоненты также могут подключить автоматический мониторинг утечки персональных данных.
SafeWall защищает абонентов от самых актуальных угроз. Базовый уровень включает функции голосового ассистента, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. При этом платформа позволяет гибко настраивать уровень своей безопасности. Расширенный уровень блокирует звонки и SMS с иностранных номеров, а также позволяет запрашивать бесплатные отчеты об утечках персональных данных от "Солара". Для максимальной защиты клиенты могут подключить дополнительные платные сервисы безопасности.
Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2:
"Безопасность абонентов — безусловное правило Т2. И первую рекламную кампанию 2026 года мы посвятили одному из главных вызовов современного цифрового мира — кибербезопасности. Платформа SafeWall — реальный ответ на этот вызов. Мы не просто создаем новые функции, а строим многоуровневую систему, которая по-настоящему защищает клиентов от всех видов кибермошенничества и обеспечивает им безопасный цифровой опыт. Платформа адаптируется к появлению новых угроз и потребностей пользователей. Мы с командой сделали рекламную коммуникацию максимально простой и понятной, чтобы каждый абонент знал: с момента подключения к Т2 он уже находится под надежной защитой".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.