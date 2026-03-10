Регистрация в MAX стала доступна жителям 40 стран

Отправлять сообщения и совершать звонки в МАХ смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из SMS.
Зарегистрироваться в МАХ можно с sim-картой операторов в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.
Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Для усиления защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию, "Безопасный режим" и "Семейную защиту" — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе "Безопасность".
В ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в МАХ — помимо пользователей из России и Беларуси — появилась у жителей семи стран СНГ.
Полный список стран, в которых можно скачать MAX: Россия, Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Турция, Туркменистан, Вьетнам, ОАЭ, Куба, Лаос, Камбоджа, Афганистан, Боливия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Колумбия, Гренада, Гамбия, Индия, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла, Танзания
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???